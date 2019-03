Chlapík, čo zachraňuje svet. Supermana kreslil Slovák

Nosí na hrudi veľké S, lieta a zachraňuje svet pred zlom. Neohrozený hrdina z planéty Krypton sa pravidelne mení z novinára na Supermana.

Dnes je známy z komiksov aj filmov. Supermana kreslil aj Slovák z Veľkých Kozmáloviec.

Janko Sikela odišiel ako pätnásťročný s rodičmi z malej dedinky za veľkú mláku, aby sa z neho stal John Sikela a pokúsil sa naplniť svoj americký sen.

Veď to kreslil náš Janek!

„Bolo to pred vyše desiatimi rokmi, keď som pôsobil na našom veľvyslanectve vo Washingtone. Z Clevelandu ma prišiel navštíviť Michal Sikela, bratanec môjho otca. Bol u nás týždeň a zažili sme veľa zábavy. Deti si popri našej komunikácii o všetkom možnom zapli televízor, kde akurát dávali film Superman. V tom momente ujo Mišo povedal: Toho, čo tam lieta, kreslil v garáži náš Janek! Onemel som a o chvíľu som sa spýtal: Aký Janek? Čo kreslil? Veď je to Superman! Nato on vraví: Áno, Supermana kreslil Janek a posielal to do New Yorku, kde k tomu dopisovali text. V garáži jeho rodičov, kde to všetko kreslil, bolo toho veľa, rád som tam za ním chodil a pozeral sa, ako pekne kreslí.“

Takto opisuje svoj zážitok Mojmír Jančo. V diplomatických službách pracuje už dlho, ale takéto niečo nezažil. „Myslím si, že by to pohlo s každým, kto sa zamyslí, o akú osobnosť tu ide,“ hovorí dnes.

Odvtedy začal zháňať dostupné a často iba kusé informácie, zistil, že spomenutý Janek pochádzal zo slovenskej dediny Veľké Kozmálovce, kde má aj on korene.