Čítanie na víkend: Osudové vzťahy, nadčasový dizajn a americké krimi

Pozrite si prehľad magazínového čítania.

22. feb 2019 o 14:03 sme.sk

História športovania v horách

Prečítajte si tiež: Ako sa v Tatrách kedysi lyžovalo a sánkovalo

Vysmiati šľachtici a grófovia na sánkach či boboch s volantom, ktoré sa rútili dolu kopcom aj rýchlosťou šesťdesiat kilometrov za hodinu.

Dámy aj páni na vyše trojmetrových lyžiach, čo lyžovanie brali ako súčasť liečenia.

Tak vyzerali začiatky zimných športov v Tatrách.

Sprvoti to bola panská roztopaš. Športovali len bohatí. Chudobnejší ľudia na to nemali čas, možno ani peniaze.

Kto priviezol na dnešné územie Slovenska prvé lyže, kto spopularizoval sánkovanie a čím sa preslávili miestne boby?

Osudový vzťah slávneho Košičana

Prečítajte si tiež: Keď muž miluje mesto. Veľký príbeh lásky Sándora Máraia

Bolo to ako z romantického príbehu. Mladík sa zaľúbi do dcéry majiteľa novín, do ktorých on píše svoje prvé články. Krásna Lola býva rovno oproti vydavateľstvu, je to sotva pár krokov cez ulicu.

Láske mladých zaľúbencov však neprajú rodičia, ktorí si pre ňu predstavujú lepšiu partiu. A tak raz v noci mladík ticho príde pod okná milej, tá spustí šnúru zviazanú z plachiet a ujde s ním do sveta. Z Košíc utekajú do Budapešti, kde sa narýchlo vezmú.

Je to pekná legenda, no nie celkom pravdivá. Aký bol skutočný život spisovateľa Sándora Máraia, ktorého diela dnes vychádzajú v Európe vo vysokých nákladoch?

Ako vznikli legendárne predmety

Prečítajte si tiež: Kde sa vzali nožík-rybička, verzatilka aj známe zápalky

Patrila do výbavy každého uličníka a uličnice. Šikovne sa s ňou dalo nielen kresliť, ale aj vyfúknuť pokrčený papierik či iné školské „strelivo“ do spolužiakov.

A v peračníkoch sa nájde dodnes.

Verzatilka, mechanická ceruzka s vymeniteľnou vysúvacou tuhou a praktickým strúhadlom na konci, vznikla v neďalekých Českých Budějoviciach pred vyše sedemdesiatimi rokmi.

Spolu s ďalšími nezabudnuteľnými predmetmi českého dizajnu - nožíkom - rybičkou a známymi zápalkami, sa využívajú dodnes. Čím to je?

Ďalší diel literárneho seriálu

Prečítajte si tiež: Z pamätí otroka vznikla kniha, čo spustila veľkú vojnu

Možno nejde o „vysokú“ literatúru, nie je to Dostojevskij ani Kafka.

Kniha je naozaj melodramatická a zavše sentimentálna, ale podarilo sa jej to, čo máloktorej veľkej literatúre. Pomohla zrušiť otroctvo.

Ide o román americkej spisovateľky Harriet Beecherovej Stowovej Chalúpka strýčka Toma. Kniha mala inšpiráciu v reálnej postave Afroameričana Josiaha Hensona.

Narodil sa ako otrok v roku 1789 na farme v Marylande. Keď bol chlapec, jeho otca odsúdili za vzdorovanie otrokárovi na sto rán, pravé ucho mu priklincovali na kôl a potom odrezali.

Podobný neľahký osud by bol čakal aj naňho, no veci sa vyvinuli inak.

Sex a vzťahy na tému: Samota

Prečítajte si tiež: Príbeh, v ktorom si van Gogh neodrezal ucho, ale kus srdca

Dá sa byť šťastný, vyrovnaný a single?

Pre ľudí ako sociálne bytosti je prirodzené chcieť byť v páre.

Žiť sám či sama je stratégia, ktorá bola v spoločnosti skôr výnimočná a vnímaná ako nešťastie, životná prehra či dokonca trest.

Spoločnosť sa však mení.

Aké má samota výhody a kedy je pre človeka už škodlivá? Ako sa na ňu pozerajú psychológovia, vedci, sexuológovia a pre koho bola inšpiráciou?

Všetko nájdete v prehľade textov, ktoré sa venujú samote ako fenoménu dnešných dní.

Čítanie z The Washington Post

Prečítajte si tiež: Zabila Roberta Kennedyho CIA? Indícií je veľa a pribudli nové

Robert Maheu bol natoľko zaujímavý, že dodnes mnoho ľudí verí, že seriál Mission: Impossible bol založený na jeho živote a príbehu jeho súkromnej vyšetrovacej agentúry.

Ako bývalému agentovi FBI mu CIA dávala úlohy, ktorým sa chcela vyhnúť.

Napríklad zohnať prostitútky pre zahraničného prezidenta alebo najať mafiu, aby zabila Fidela Castra.

Podľa novej knihy však Maheu vykonal aj inú misiu pre vládnu CIA - atentát na senátora a prezidentského kandidáta Roberta F. Kennedyho.