Možno nejde o „vysokú“ literatúru, nie je to Dostojevskij ani Kafka.

Kniha je naozaj melodramatická a zavše sentimentálna, ale podarilo sa jej to, čo máloktorej veľkej literatúre.

Pomohla zrušiť otroctvo.

Ľudskosť v obchode s „negrami“

„Nepatrí sa, aby človek vychvaľoval sám seba, ale čo je pravda, to je pravda. Ako obchodník s negrami mám tú najlepšiu povesť! Privážam na trh vždy len tých najvyberanejších. Aj úmrtnosť je u mňa menšia ako u druhých. A to všetko, pán môj, iba preto, že s nimi správne zaobchádzam. Ľudskosť, môžem povedať, je základným pilierom môjho obchodovania s negrami.“

Takto sa rozplýva otrokár s prvej kapitole románu, ktorá má ironický podnázov ´V ktorej sa čitateľ zoznámi s humánnym človekom´.

Ide o román americkej spisovateľky Harriet Beecherovej Stowovej Chalúpka strýčka Toma.

Hneď v úvode sa čitateľ zoznamuje s pánom Shelbym, ktorý sa ocitol vo finančných ťažkostiach a jeho zmenku získal otrokár Haley.

Shelby musí predať svojho obľúbeného otroka Toma a takisto malého chlapca Harryho, syna otrokyne Elizy, ktorá je komornou jeho manželky.

Začína sa príbeh, ktorý dnes vyznieva ako z inej planéty.

Amerika 19. storočia sa síce chváli ústavou a technickým pokrokom, ale vládne tu rasizmus a otrokárstvo s trhmi, kde sa s ľuďmi handluje ako s dobytkom.

S otrokmi na výnosných plantážach sa zaobchádza sadisticky, otrokyne sú zneužívané a rodiny sú roztrhané.

Haley vysvetľuje svoj princíp „ľudskosti“: napríklad nemá rád, keď na trhu „vytrhnú decko z náručia ženskej a rovno pred ňou ho aj predávajú... baba sa rozreve, akoby ju na nože brali... načisto vám zošalela a do týždňa zgegla... je to nešikovné a poškodzuje to tovar“.

On to robí tak, že otrokyňu pod zámienkou odvedie na istý čas z plantáže, medzitým predá dieťa, žena po návrate drie ďalej - a on má dvojnásobný zisk.

Odvážna kritika

Príbeh Harriet Beecherovej Stowovej vyšiel prvý raz v júni 1851 na pokračovanie v týždenníku National Era. Knižne vyšiel o rok a spôsobil senzáciu.