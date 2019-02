Slováci až dnes spoznávajú Košičana, ktorého knihy sú vo svete bestsellermi

Bolo to ako z romantického príbehu. Mladík sa zaľúbi do dcéry majiteľa novín, do ktorých on píše svoje prvé články. Krásna Lola býva rovno oproti vydavateľstvu, je to sotva pár krokov cez ulicu.

Láske mladých zaľúbencov však neprajú rodičia, ktorí si pre ňu predstavujú lepšiu partiu. A tak raz v noci mladík ticho príde pod okná milej, tá spustí šnúru zviazanú z plachiet a ujde s ním do sveta. Z Košíc utekajú do Budapešti, kde sa narýchlo vezmú.

Je to pekná legenda, no nie celkom pravdivá.

Faktom je, že budúci spisovateľ Sándor Márai, ktorý zomrel pred tridsiatimi rokmi a ktorého diela dnes vychádzajú v Európe vo vysokých nákladoch, začal v Košiciach už v štrnástich rokoch písať do miestnych novín prvé články. Okrem toho písal aj prvé básne.

Noviny patrili Sámuelovi Matznerovi a ten bol aj majiteľom kníhkupectva a vydavateľstva, v ktorom Márai vydal svoje prvé knihy. A naozaj sa zaľúbil do šéfredaktorovej dcéry Ilony Matznerovej, elegantnej slečny, ktorú všetci volali Lola.

Hoci Lolini rodičia neboli známosti so začínajúcim žurnalistom naozaj vôbec naklonení, mladí Košičania si svadbu doslova vydupali.