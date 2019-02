Sukňu nadvihol prievan. A nasledoval rozvod

Existuje niekoľko desiatok fotografií Marilyn Monroeovej, jednej z najväčších hollywoodskych hviezd, ale najslávnejšia vznikla 15. septembra 1954 po jednej hodine v noci na križovatke Lexington Avenue a 52. ulice na newyorskom Manhattane.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Tragédia hladomoru: Dieťa prežilo, fotograf sa zabil

Režisér Billy Wilder tu práve nakrúcal kultovú scénu konverzačnej komédie The Seven Year Itch (u nás známej pod názvom Slamený vdovec). Marilyn Monroe v nezabudnuteľnej úlohe naivnej dievčiny stojí v bielych šatách nad pouličným vetrákom newyorského metra a so sukňou sa jej pohráva prievan.

Scénu nakrútili znovu

Sam Shaw pracoval od začiatku 50. rokov minulého storočia ako fotograf vo filmovom priemysle. S Marilyn Monroeovou sa spoznal počas nakúcania filmu Viva Zapata!

Shaw nešoféroval, takže poprosil Monroeovú - v tom čase milenku režiséra filmu Eliu Kazana -, aby ho každý deň odviezla na pľac.

Vzniklo medzi nimi priateľské puto. Marilyn ho volala Sam Spad podľa románovej postavy detektíva. Časom sa stal jej dvorným fotografom.

„Chcel som iba ukázať túto fascinujúcu ženu, na javisku i mimo neho, počas radostných chvíľ v jej živote a to, ako často bola - sama,“ komentoval Shaw neskôr sériu jej fotografií.

Keď v roku 1954 vybrali Marilyn do hlavnej úlohy komédie The Seven Year Itch, už mierila k postaveniu superstar. Mala 28 rokov, za sebou filmy ako Páni majú radšej blondínky alebo Ako si vziať milionára a aj sobáš s druhým manželom - bejzbalovou hviezdou Joeom DiMaggiom.