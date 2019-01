Volám sa Anita a som menologička

Poskytujem odborné poradenstvo pre rodičov.

25. jan 2019 o 12:14 Anita Ráczová

Hoci by sa mohlo zdať, že autorka dostala meno po slávnej herečke, hviezde Felliniho Sladkého života Anite Ekberg, nie je to celkom tak.(Zdroj: wikipédia)

Mám vysnívaný džob. Chcela by som byť menologička. Mala by som malú útulnú kanceláriu, kde by som poskytovala odborné poradenstvo pre budúcich rodičov, ktorí si lámu hlavu nad tým, ako pomenujú svoje očakávané dieťa.

Pretože správne skombinovať krstné meno a priezvisko, to nie je len tak.

To musí znieť! To musí ladiť. Lahodiť. Hladiť sluch aj zrak.

Lebo meno s vami žije až do smrti. A veľakrát aj po nej.

Netreba podceňovať silu, ktorá je v ňom. Platí staré dobré nomen onem. Meno je znamenie. Meno je osud.