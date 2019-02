Japonci sa vzdali, schmatol ju a pobozkal. Zomrel bozkávajúci námorník

Bozk symbolizuje koniec vojny.

29. jan 2019 o 17:40 (aktualizované 19. feb 2019 o 7:31) Boris Vanya

Fotografia, na ktorej neznámy námorník bozkáva sestričku, sa stal symbolom. (zdroj: WIKIMEDIA/Alfred Eisenstaedt)

Ak by sme naďalej pokračovali v boji, viedlo by to nielen k vyhladeniu japonského národa, ale aj k úplnému zániku ľudskej civilizácie. Slová jeho veličenstva cisára Hirohita, ktoré odzneli 15. augusta 1945, znamenali definitívny koniec najstrašnejšieho vojnového konfliktu v histórii ľudstva.

Na druhej strane zemegule vypukli obrovské oslavy. V New Yorku, kde bol ešte večer predchádzajúceho dňa, vyšli do ulíc tisíce ľudí. Na Times Squar sa tancovalo, spievalo a vo vzduchu lietali konfety.

Eufóriu z konca vojny sa pokúšal zvečniť aj fotograf časopisu Life Alfred Eisenstaedt. „Videl som námorníka, ktorý behal po ulici a každú ženu, ktorú zbadal, chytil do náručia. Bolo mu jedno, či je stará, tučná, alebo chudá. Bežal som pred ním a snažil som sa ho fotiť. Stlačil som spúšť aj v okamihu, keď námorník bozkával sestričku v bielych šatách,“ spomínal po rokoch fotograf Alfred Eisenstaedt. Jeho fotografia sa stala ikonickou. Roky ju obklopovalo tajomno.

Vo štvrtok agentúra AFP informovala, že George Mendonsa zomrel vo veku 95 rokov. Kto vlastne tvorí bozkávajúci sa pár?