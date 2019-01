Mala troch synov a skvelý nápad: oživiť šimpanza, ktorého milovali

Seriál: Živí vymyslení Aké boli skutočné osudy literárnych postáv? V čom boli podobné tým z kníh a v čom, naopak, diametrálne odlišné?

Trojica chlapcov pozoruje šimpanzy v klietke. Tak veľmi ich chcú domov, až si Ferko vypýta od rodičov jednu opicu na narodeniny.

Dostane ju. Je však plyšová. V sklamaní ju hodí do kúta, opičke pukne očko. Jožko sa jej však ujme a nazve ju Fricko, hoci tretí chlapec Samko sa mu z toho smeje.

A potom začne opička zrazu ožívať.

Knižka o vlastných deťoch

„Keby sme boli šli vtedy v sobotu do kina, boli by sme videli film. Možno dobrý, možno zlý, to nikto nevie. Keby sme boli išli do cukrárne, boli by sme jedli zmrzlinu. Možno by nás z nej bolelo brucho a možno nebolelo. Ani to nikto nevie. Ale my sme šli do zoologickej záhrady. A tam sa nám prihodila jedna vec, pre ktorú je potrebné napísať tento opičí román.“

Takto sa začína detská kniha Opice z našej police, najúspešnejšia knižka Kristy Bendovej.

Hoci písala aj ľúbostné básne, ťažiskom jej tvorby sú knižky pre deti. Napísala ich neúrekom.

Opice z našej police, ktoré sú postavené na hre s fantáziou, vyšli prvý raz v roku 1966, no stále sa objavujú v nových vydaniach.

Inšpiráciu našla spisovateľka vo vlastnej rodine.

Neposedný Fricko

Množstvo dobrodružstiev v knihe je pretkaných humorom, ktorý dobre ilustruje napríklad list od dedka.

Deti vtedy spolu s Frickom odišli na návštevu k starým rodičom a dedko písal mame upokojujúci list, že všetko sa darí dobre. „Milá naša dcéra! Prišli sme v najlepšom poriadku. Tie dva kufre, čo sme zabudli vo vlaku, nám už poslali. Aj to Ti už chlapci napísali, že sa stratil Fricko a pes ho našiel.“

„Tú mizernú opicu sme hľadali skoro do polnoci,“ píše ďalej dedko.

„Jožko bol veľmi zlatý. Celý čas zavýjal, že bez Fricka nepôjde spať. Hľadali aj susedia z druhej chaty, neskôr aj predseda, aj horár s puškou. Okrem toho sa nám pritom stratil Samko, ktorý tiež hľadal Fricka. Volali sme ho, lebo bolo už úplne tma a stará mama dostala srdcový záchvat, že sa zatúlal v noci v lese. Stará mama si potom vzala kvapky a už jej je dobre. Ináč si žijeme veľmi spokojne. Chlapci včera priniesli na palici zmiju. Zabili ju na ceste do dediny. Tak buď aj Ty spokojná, máme sa výborne a netrpezlivo čakáme, kedy nás prídeš navštíviť. Tvoj otec.“

Nečudo, že mama išla do lekárne po tabletky proti bolesti hlavy a keď zaspala, snívalo sa jej, že sa v lese stratilo plné vrece Frickov.

Živý šimpanz na návšteve

Trojica chlapcov z knižky nie je len fikciou. Sama spisovateľka mala troch synov s manželom, básnikom Jánom Kostrom. Jána, Juraja a Michala.

Prostredný Juraj Kostra si po rokoch spomína, čo stálo pri zrode nápadu.