Ženy odpadávali, psy štekali. Cylindru sa nevyrovná nič

Je to práve 222 rokov, čo sa údajne odohrala táto neuveriteľná udalosť. Galanterista John Hetheringhton sa ako prvý objavil na ulici vo vlastnoručne vyrobenom cylindri, čo spôsobilo nemalý rozruch.

Niekoľko žien odpadlo, deti plakali, psy štekali, v tlačenici si ktorési dieťa zlomilo ruku a Hetheringhton vraj dostal pokutu 50 libier za rušenie verejného poriadku.

Za to, že mal na hlave „vysokú konštrukciu, ktorej žiarivé odlesky mali za cieľ vystrašiť skromných ľudí" ho aj zadržala polícia.

S najväčšou pravdepodobnosťou ide o legendu, no je pravda, že tieto pozoruhodné klobúky, ktoré vychádzali z tradície pokrývok hlavy puritánov, vzbudzovali od začiatku senzáciu.

Prvé cylindre, extravagantne vysoké a farebné, sa objavili koncom 18. storočia v Británii a vo Francúzsku. Súviselo to aj s tým, že po Veľkej francúzskej revolúcii sa chceli jej predstavitelia dištancovať od všetkého, čo pripomínalo starý režim vrátane módy.

Nosili sa bez prestávky takmer dvesto rokov, čo je pri premenlivosti módy naozaj úctyhodné číslo.

Ako u čarodejníc

Módny návrhár Boris Hanečka je presvedčený, že ani v súčasnosti cylinder nie je démodé. „Je extravagantný, má krásny tvar, krásnu geometriu. Spôsobuje rozruch ešte aj dnes.“

Prvé reakcie na cylinder súviseli podľa neho práve s jeho tvarom.

„Keď si predstavíte špicatý klobúk čarodejníc s vysokou strieškou, jeho proporcie sa môžu meniť do kužeľa alebo pyramídy. Keď s tým trochu narábate, v ľuďoch to vzbudzuje niečo vtipné alebo strašidelné. Aj pri prvom cylindri ľudia riešili jeho tvar. Bolo to pre nich groteskné, robili si z toho posmešky.“

Tvar cylindra bol podľa publikácie Fifty Hats that Changed the World (Päťdesiat klobúkov, ktoré zmenili svet) od londýnskeho múzea dizajnu „asertívny“ a „falický“, v razantnom protiklade k nenápadnému dámskemu viktoriánskemu čepcu.

Starodávna pokrývka hlavy, ktorá má podľa Hanečku v histórii módy k cylindru najbližšie, je synonymom nadčasovej krásy a nosila ju žena.