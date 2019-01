Odsúdili ho za rituálnu vraždu, ktorú nespáchal

Seriál: Živí vymyslení Aké boli skutočné osudy literárnych postáv? V čom boli podobné tým z kníh a v čom, naopak, diametrálne odlišné?

Mestom sa šíril strach. Mŕtvemu chlapcovi, ktorého objavili v uliciach Kyjeva, vraj niekto vysal krv zo žíl.

Tých, čo tejto správe uverili, nebolo málo. Rusko bolo začiatkom 20. storočia zaostalé a predsudky nevzdelaného obyvateľstva mocné.

Americký spisovateľ Bernard Malamud k tomu pridal ešte aroganciu moci a kulisy pre jeho román o obyčajnom opravárovi, ktorého obvinili z rituálnej vraždy, boli dokonalé.

Za knihu dostal najvyššie americké literárne ceny, príbeh však nie je iba plodom jeho fantázie. Neuveriteľnú historku inšpirovala skutočná udalosť.

Smiešne, a predsa desivé

„Jakov sa utiahol do svojej izby a celý vyjavený čítal, že pre náboženské účely musel chlapec vykrvácať a že Židia nazbierali jeho krv, odniesli ju do synagógy a tam použili do veľkonočných macesov. Bolo to smiešne a jednako ho zachvátil strach.“

Už od prvej strany románu je jasné, že toto nebude oddychové čítanie. Román Bernarda Malamuda sa volá v origináli Fixer, u nás vyšiel pod názvom Kto opravuje v preklade Almy Münzovej.

Hlavou postavou je Jakov Bok, malý človiečik, ktorý sa rozhodne opustiť rodné mestečko, nevernú ženu aj zväzujúce náboženské tradície. V Kyjeve si nájde prácu mimo židovského geta, takže skrýva svoje židovstvo.

Fatálny obrat nastáva, keď Jakova obvinia zo zavraždenia chlapca, ktorého telo nájdu neďaleko jeho podnájmu.

Na Jakova vŕšia absurdné „dôkazy“, že je jedným zo Židov, ktorí vysávajú krv kresťanským deťom.