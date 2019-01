Psychologička: Ako pomôcť bábätkám spať? Buďte leniví rodičia

Jana Bašnáková (39) študovala psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a kognitívnu neurovedu v holandskom Nijmegene, kde sa venovala aj výskumu na Inštitúte Maxa Plancka pre psycholingvistiku. Momentálne pôsobí v Ústave experimentálnej psychológie CSPV SAV a prednáša vývinovú psychológiu na FSEV UK. V novembri jej spolu s Janou Zemandl a Evou Vavrákovou vyšla kniha o výchove detí do jedného roka založená na výskumoch Psychológia pre milujúcich rodičov. (Zdroj: SME - Marko Erd)

Dieťa musí byť od malička vo vlastnej postieľke a von chodiť v kočíku, aby nezískalo zlé návyky. Je to naozaj tak? Robíte niečo zle, ak vaše dieťa neprespí celú noc už v troch mesiacoch veku? Oplatí sa mame meniť stravu, ak má dieťa koliky?

Psychologička JANA BAŠNÁKOVÁ spolu s kolegyňami hľadala odpovede na otázky, ktoré trápia rodičov detí do jedného roka, založené na vedeckých výskumoch. Nedávno ich zverejnili v knihe Psychológia pre milujúcich rodičov.

Aký otec, taký syn, aká matka, taká Katka. Do akej miery môže za osobnosť dieťaťa genetika a do akej miery sa dá zmeniť výchovou?

Každé dieťa má nejaký vrodený temperament, črty, ktoré sú dané. Napríklad, či sa dokáže lepšie, alebo horšie ovládať, či dokáže mať režim, či je skôr negatívne, alebo pozitívne naladené. Ale to, aké bude, neutvára len biológia, ale aj rodina a okolie.

Odhaduje sa, že rozdiely v génoch vysvetľujú 20 až 60 percent rozdielov v osobnosti detí. To je veľmi veľké rozpätie.

To, čo máme vrodené, je základ, ale nie je to konečný stav. Netreba sa upnúť na to, že si od malička o deťoch niečo pomyslíme a začneme sa k nim tak správať.

Extrémy, ako napríklad veľmi plaché dieťa, neprerobíme na extroverta. No väčšina z nás sa nepohybuje v extrémoch a to, ako na nás reaguje rodina a vrstovníci a v akom prostredí žijeme, nás tvaruje.

Ako si najlepšie poradiť s dieťaťom, ktoré veľa plače, ťažko sa samo zabaví a zle spí?

Keď je bábätko úplne malé, nevie sa samo ovládať. Ak je v nepohode, plače. Plač je jeho jediný spôsob, ako s nami komunikovať. Najlepšie, čo s ním rodičia môžu spraviť, a zvlášť, ak je náročné, je snažiť sa byť citliví na to, čo potrebuje, a minimálne v bábätkovskom veku sa mu snažiť vyhovieť.

Keď chce našu blízkosť, dať mu ju. Bábätko sa upokojuje cez telo rodiča, keď cíti jeho teplo alebo počuje tlkot srdca, na ktorý je zvyknuté z brucha. Veľa náročných bábätiek sa upokojí, keď začnú loziť alebo chodiť a dokážu samy aktívne skúmať okolie.

Pri náročnom dieťati, ktoré je už staršie, môžeme popracovať na sebaovládaní, aby sme mu pomohli naučiť sa ovládať prejavy silných emócií. Môžeme mu napríklad ukázať, že keď ním lomcuje hnev, vie si uľaviť - zhlboka dýchať, búchať do vankúša.

Čo ešte môžu spraviť rodičia sami pre seba, aby sa nezbláznili?

Mať doma náročné dieťa je veľmi vyčerpávajúce. Človek je nevyspatý, stále má pocit, že zlyhal, lebo susedovo bábätko je pokojné a spinká.

Treba si uvedomiť, že to nie je vaša chyba. Ak máte zdravé, typicky sa vyvíjajúce dieťa, časom to prejde. Niektoré bábätká jednoducho také sú.

Je dôležité vyhľadať pomoc. Nájsť si niekoho, kto vám trebárs hodinu denne s bábätkom pomôže, alebo dbať na to, aby mal ten, kto s dieťatkom trávi väčšinu dňa, pravidelný priestor na oddych, šport či prechádzku.

Naozaj sa bábätko nedá prílišnou pozornosťou do jedného roka rozmaznať? Za žiadnych okolností?