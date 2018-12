Odborník: Máme dôkazy, že Mayovia zmizli zo dňa na deň

Dávno predtým, než Kolumbus narazil na brehy neznámej pevniny, obývala ju civilizácia, ktorá bola pre tento kontinent taká významná ako boli pre Európu starovekí Gréci. Mali literatúru, písmo, históriu, stavali mestá i pyramídy.

Potom sa však stalo niečo, čomu vedci hovoria kolaps, a Mayovia, legendami opradená kultúra, zanikli. Ich život a územie dokáže aj po tisíckach rokov detailne opísať slovenský religionista a odborník na Mayov MILAN KOVÁČ.

V prestížnom vedeckom časopise Science ste publikovali doteraz najrozsiahlejšiu štúdiu v histórii archeológie. O čom bola?

Dlhé roky sme robili v guatemalských pralesoch tradičný prieskum. V hustej džungli sme museli sekať mačetou, čo je veľmi ťažké a zložité, pretože vždy vidíte len nejaké architektonické prvky a nie ste si istý, či ste v meste, alebo na jeho okraji.

Či stojíte na ulici, alebo na poľnej ceste. Či kopec, na ktorom stojíte, nie je v skutočnosti pyramída. Časom sme si vypracovali metodiku, mali sme rozsiahle, veľmi pekné výskumy aj prostriedky. A neboli sme sami.

Bolo tam niekoľko projektov z celého sveta, väčšinou amerických, z ktorých každý preskúmal malú dierku v hustej džungli, ibaže tie dierky boli od seba veľmi ďaleko a navzájom spolu nesúviseli.

Rozhodli sme sa, že sa spojíme, že vytvoríme konzorcium a získame pomerne drahé zariadenie Lidar, ktorým preskenujeme všetko územie medzi nami, vytvoríme jednu veľkú sieť a uvidíme, ako bude vyzerať prepojená.

Taký veľký výsek mayského sveta ešte nikto predtým nevidel. Ukázali sa nám veci, ktoré sme nečakali.

Čo znamená, že skenujete územie?

Laser vyšle v jedinej sekunde desiatky tisíc laserových impulzov. Tieto impulzy dopadajú na zem. Ale dole je veľmi hustá vegetácia, takže máloktorému sa podarí preniknúť, niektoré sa však prederú cez škáročky medzi lístím.

Odrazia sa a vrátia sa do stroja. V tom momente prinesú so sebou informáciu, koľko im to trvalo. A keď máte milióny týchto bodov, začnú vám vytvárať 3D model toho, čo sa vlastne nachádza pod vami.

Takže vy vidíte reliéf, to, čo je pod tým rastlinstvom?

Vidíme. A pretože tam po Mayoch nebola žiadna iná stavba ani žiadna iná civilizácia, vyfiltruje nám to džungľu a ukáže to, čo tam Mayovia nechali, vidíme tú krajinu takú, aká je.

Holá. So všetkými stavbami, cestami, bočnými cestami, vidíme ulice, vidíme, kde stáli mestá, domy, pyramídy. Vlastne vidíme pod nami všetko. A ešte to máme vždy krásne v súradniciach a priemetoch, ktoré nám umožňujú robiť z toho 3D model.

Je to, ako by ste sedeli v lietadle a leteli ponad stroj času. Nad tým územím, s troškou zveličenia, koncom ôsmeho storočia.

Ako potom vaša práca pokračuje? Vyhliadnete si pyramídu alebo nejaký dom a začnete ho vykopávať?

“ Vošiel som do zavretej džungle, v avigačnom programe som si vyhľadal objekt a systém ma zaviedol presne do jeho stredu. „

Presne tak sme to urobili. Jednoducho sme si vďaka kolegom z STU, ktorí majú zasa technológie, čo tie dáta filtrujú a spracúvajú, pripravili 3D mapy, kde sme si na základe týchto dát vytypovali body nášho záujmu presne na meter.

A potom mi tieto údaje nahrali do mobilu. Vošiel som do zavretej džungle, v ktorej som mal vlastne navigačný program, v ňom som si vyhľadal objekt, pyramídu alebo loptové ihrisko, a systém ma zaviedol presne do jeho stredu, kdekoľvek v tej džungli bolo schované.

Je to veľký rozdiel oproti tomu, keď ste systém Lidar nepoužívali?

Obrovský rozdiel. To ani nie je ako sto ku jednej, je to ako stotisíc ku jednej.

Dá sa to chápať tak, že Lidar vám urobí akoby fotku z okamihu, keď tam Mayovia boli naposledy? V roku 900 napríklad.

Presne tak. Krajina v roku 900. To, čo vidíte.

Ale keby ste chceli vidieť, čo sa tam dialo v roku 350, musíte kopať.

Musíme odkopať vrstvy z roku 900, 800, 700, 600 až po 350 a 350 si zadefinovať pod zemou.

Civilizácia, to sú aj spoločenské štruktúry, riadenie, elity. Našli by sme také niečo aj v mayskej civilizácii?

Samozrejme. Mayovia väčšinu svojho rozkvetu alebo rozvoja prežili v politickom zriadení, ktoré by sme mohli nazvať posvätné kráľovstvo. Bolo blízke napríklad Egyptu. Aj mayský kráľ bol podobne ako faraón zastúpením Boha na zemi.

Mal okolo seba aj šľachtu či vezírov?

Presne tak, okolo seba mal šľachtu a poddaný ľud. Akurát, že to neboli kráľovstvá veľkosti Egypta, ale kráľovstvá práce veľkosti gréckych mestských štátov.