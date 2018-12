Čítanie na víkend: O drogách za socializmu a sexy otázkach na telo

Mýtus o čistej dobe pred Novembrom 89

„Drogová závislosť nie je javom prechodným, ktorý zmizne tak rýchlo, ako sa zjavil. Ide o jav, ktorý vznikol celkom zákonito a fakty, ktoré ho vyvolali, budú pôsobiť aj naďalej.“

Tieto prorocké slová nepochádzajú z nejakého západniarskeho filmu zobrazujúceho prehnitý kapitalizmus. Sú z odbornej knihy, ktorá má rovných štyridsať rokov, vyšla v roku 1978, a opisuje problém, o ktorom sa za totality nahlas nehovorilo.

Dodnes sa mylne tvrdí, že za komunizmu u nás neboli problémy s drogami a vraj sem vpadli až po páde železnej opony. Opak je pravdou. Fetovalo sa doslova, čo sa dalo. Prečítajte si, k čomu sa ľudia z Československa vedeli dostať.

Prečo je dôležité nehovoriť o banalitách

Miestnosť vo viedenskej kaviarni Ministerium je plná. Je tu vyše tridsať ľudí. Prišli sa porozprávať. Za rozhovor sú ochotní zaplatiť aj vystáť rad.

O tom, kto odkiaľ je a čo robí, sa však rozprávať nebudú. Budú hovoriť o veciach, ktoré sú osobné, nepríjemné či intímne. S človekom, ktorého vidia prvýkrát v živote.

„Ďakujem, že ste sa rozhodli podstúpiť spoločenské riziko,“ otvára podujatie Eugene Quinn. Jeho Coffeehouse Conversations sú protipólom rýchleho randenia, speed datingu, kde po pár minútachstriedate konverzačných partnerov s cieľom nájsť takého, ktorý sa vám páči.

Naopak. Ide o to, aby ste sa rozprávali s niekým, kto sa od vás čo najviac líši. Až na vlastnej koži zistíte, prečo.

O slovách, ktoré nás mýlia

„No jasné, choď, nečakaj na mňa.“ On si vydýchne a v dobrej viere odíde skôr, vchodové dvere sa zatvoria. Ona je rozčúlená. Myslela to ironicky a nedokáže pochopiť, ako to, že zmysel jej výroku mu unikol.

Často očakávame, že ľudia, s ktorými trávime veľa času, či už je to partner, rodičia, alebo deti, pochopia ľahko to, čo hovoríme, a hneváme sa, keď to tak nie je.

Komunikácia s ľuďmi, ktorých dobre poznáme, je však paradoxne v mnohých ohľadoch náročnejšia ako komunikácia s ľuďmi, ktorých prakticky nepoznáme.

Americký psychológ Boaz Keysar na základe svojich výskumov tvrdí, že takmer polovicu času, keď si myslíme, že náš komunikačný partner chápe, čo hovoríme, sa mýlime.

Rozhovor s mladým vedcom

Pod jedno náučné video teoretického fyzika Juraja Tekela o tom, ako sa dá odmerať rýchlosť svetla pomocou čokolády, študent napísal, že ak by mal takéhoto učiteľa už na základnej škole, naučil by sa fyziku ľúbiť skôr ako po maturite.

Na rozdiel od mnohých svojich kolegov, ktorí pracujú v zahraničí, sa Tekel potom, čo získal v Amerike doktorát, vrátil na svoju alma mater, na Fakultu matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Dnes je odborným asistentom na Katedre teoretickej fyziky a didaktiky fyziky, učí a robí výskum v oblasti kvantovej teórie časopriestoru.

Lekár radí, na čo si dať pozor

Ráno nestíhame, na obed nemáme čas a keď večer prídeme domov, začneme vypratávať chladničku.

„Ako kŕmna húska zaľahneme, naša pečeň kumuluje tuky a tam to celé štartuje,“ hovorí odborník na liečbu pečene Jozef Holomáň. Hepatológii a vírusovým ochoreniam sa venuje už takmer päťdesiat rokov, preto vie odlíšiť, čo sú mýty a čo je pre telo naozaj liečivé.

Vysvetľuje, prečo prípravky zo supermarketov zneužívajú pacienta, jeho trápenie i výdobytok vedy. Ide len o obchodné záujmy, upozorňuje.

Ďalší diel literárneho seriálu

Svoju prvú knihu napísala až ako štyridsaťštyriročná. A hneď sa stala úspešnou spisovateľkou. Aj hlavná postava v knihe má štyridsaťštyri rokov. Tým sa však podobnosť končí.

Postihnutý zberač starého papiera Samko Tále žije svoj život v Komárne. A keďže je spisovateľ, píše Knihu o cintoríne. Kto je však on sám?

„Po Komárne naozaj chodil človek, ktorého podobu som si požičala. Nebol na tom mentálne najvýkonnejšie a chodil s káričkou, ktorá mala spätné zrkadlo. Tým sa všetka podobnosť končí. Ibaže to už nikdy nevysvetlím, najmä nie v Komárne. Neveria mi, že som si všetko ostatné vymyslela. Tak mi treba, nemala som kradnúť vizuál, “ tak si dnes spomína na svoj debut a jeho hlavnú postavu spisovateľka Daniela Kapitáňová.

Ako to teda bolo s predobrazom jej slávnej postavičky?