Prečo je také ťažké komunikovať s najbližšími

„No jasné, choď, nečakaj na mňa.“ On si vydýchne a v dobrej viere odíde skôr, vchodové dvere sa zatvoria. Ona je rozčúlená. Myslela to ironicky a nedokáže pochopiť, ako to, že zmysel jej výroku mu unikol.

Často očakávame, že ľudia, s ktorými trávime veľa času, či už je to partner, rodičia, alebo deti, pochopia ľahko to, čo hovoríme, a hneváme sa, keď to tak nie je.

Komunikácia s ľuďmi, ktorých dobre poznáme, je však paradoxne v mnohých ohľadoch náročnejšia ako komunikácia s ľuďmi, ktorých prakticky nepoznáme.

Americký psychológ Boaz Keysar na základe svojich výskumov tvrdí, že takmer polovicu času, keď si myslíme, že náš komunikačný partner chápe, čo hovoríme, sa mýlime.