Ničivý smäd, slepota. Slovák opisuje, aké je prebehnúť maratón maratónov

Legenda o obetavom bežcovi

Krvavá bitka, ktorá sa odohrala v roku 490 pred našim letopočtom na východnom pobreží Attiky, je dnes považovaná za jedno z najslávnejších vojenských víťazstiev v ľudskej histórii. Lepšie vyzbrojení a takticky organizovanejší Gréci, najmä Aténčania, porazili na úzkej planine pri Maratóne asi trojnásobne početnejšiu perzskú armádu kráľa Dareia I.

Geniálny stratég Miltiadés slávil úspech vďaka premyslenej taktike, keď stavil na razantný útok, čím votrelcov obkľúčil, rozdelil a zahnal do mora. Práve on presvedčil Aténčanov, aby nečakali na nepriateľa za múrmi mesta, ale aby im vyšli v ústrety.

Obyvatelia a vysokí predstavitelia Atén, samozrejme, doma s napätím čakali na správy z Maratónu. Kto a kedy ich bude informovať o slobodnej budúcnosti alebo porobe.

Existuje viacero interpretácií o legendárnom vojenskom poslovi – historik Héredotos spomínal bežca s menom Feidippidés, ktorý zabehol z Atén do Sparty so žiadosťou o vojenskú pomoc, pričom za jeden deň mal prekonať vzdialenosť vyše 200 kilometrov. I Plútarchos pridal svoju verziu príbehu, okolnosti udalosti sa rôznymi podaniami menili. Dnes je najznámejší príbeh o obetavom Feidippidovi, ktorý po pribehnutí do Atén a zvolaní vytúženého „Zvíťazili sme!“ zahynul.