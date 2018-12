Skôr sa dá odfotografovať blesk než život šteňaťa, vravieval Čapek

Bielu nemoc, Vojnu s mlokmi, RUR či Krakatit pozná vari každý. Karel Čapek je právom svetový spisovateľ. Ibaže skvelý bol aj ako fotograf.

V časoch, keď bola umelecká fotografia v plienkach, spropagoval v Československu amatérsku fotografiu, ba podľa českého historika fotografie Pavla Scheuflera bol najvýznamnejším tunajším fotoamatérom.

Podarilo sa mu to najmä v knižke o Dášeňke, šteniatku, ktoré očarilo detských aj dospelých čitateľov. Malý nezbedný hrubosrstý foxteriér sa stal predlohou príbehu, ktorý zaznamenal obrovský úspech.

Ako to bolo s fotografom Karlom Čapkom a čo ho spája so Slovenskom?

Dášeňka, s mäkkým n

„Ako sa fotografuje šteňa? Poviem vám to z mosta do prosta: ťažko. A na dôvažok šteňa i fotograf musia byť ukrutánski trpezliví.“

Takto komentuje spisovateľ v knižke chvíle, ktoré vytrpel, keď vznikala. Napokon, je to nenápadne vyjadrené už v jej podtitule: „Pre deti napísal, nakreslil, vyfotografoval a prežil Karel Čapek.“

Kniha vyšla už počas autorovho života deväťkrát. (zdroj: Dášeňka čili život štěněte)

Predovšetkým pozor: psík sa volá Dášeňka. Teda s mäkkým n. Jej príbeh sa začína narodením maminke Iris: „Keď sa to narodilo, bolo to len také biele nič, do hrsti sa to vošlo; ale keďže to malo pár čiernych ušiek a vzadu chvostík, uznali sme, že je to pes, a pretože sme si priali psie dievčatko, dali sme tomu meno Dášeňka.“

Autor sleduje lapajstvá psíka s takmer denníkovou pedantnosťou, psík najprv zisťuje, že má jedno, potom i druhé oko, ňufákom nachádza „tie drobné gombičky, čo z nich prýšti mliečko.“

Naučí sa behať, vrčať a najmä hrýzť všetko, čo príde do cesty. Keď Čapek spíše, čo všetko rozhrýzla, vychádza mu úctyhodná suma.

Nie je to prvá kniha pre deti o zvieratku - ale prvá, ktorá okrem príbehu prináša aj fotografie šteňaťa. Spisovateľ priznáva, aké zložité manévre zažil, aby psíka dokázal odfotiť.

„Zakaždým sa trhne, keď cvakne spúšť a odletí rýchlosťou jedného metra za stotinu sekundy. Skúsili sme ju prinútiť miernym výpraskom... podplácali sme ju kúskom mäsa... ono to vôbec nešlo. Vážení - skôr sa dá odfotografovať pád do priepasti alebo blesk na nebi než život šteňaťa.“

Demokrat proti nenávisti