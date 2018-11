Švábom nechutia uhorky a sviňa sa nevie pozrieť na nebo

Maja Säfströmová (31) je architektka a ilustrátorka žijúca v Štokholme. Je známa svojskými kreslenými zvieratkami, ktoré zverejňuje na svojom profile na instagrame a na stránke www.majasbok.com. Vydala zatiaľ dve knihy o zvieratách. Jej Ilustrovaný atlas neuveriteľných faktov o zvieratách, ktorý vydala na Slovensku vo vydavateľstve Albatros Media, sa podľa New York Times v roku 2016 umiestnil medzi desiatimi najpredávanejšími knihami o zvieratách. (Zdroj: SME - Marko Erd)

Tučniaky sú šteklivé a smejú sa. Švábom nechutia uhorky a muchy, tie kakajú každých päť minút.Švédska architektka a ilustrátorka MAJA SÄFSTRŐMOVÁ zhromaždila neuveriteľné fakty o zvieratách do jednej knihy, ktorú aj sama ilustrovala čiernou fixkou.

Svoj atlas predstavila na Bibliotéke, kde si od nej desiatky detí aj dospelých dávali podpisovať knižky. Jej podpisy totiž nie sú obyčajné, každému niečo nakreslí.

Vidím, že máte veľa fixiek. Koľko ich používate?

Doma ich mám asi sto, so sebou asi tridsať. Každá je trochu iná.

Aké bolo prvé zviera, ktoré ste nakreslili?

Mačky, s mojou starou mamou. Vždy, keď prišla na návštevu, niečo sme vyrábali, budovali, maľovali, strihali. Bola super, veľmi umelecký typ.

Prečo rada kreslíte?

Páči sa mi pocit, že z bieleho papiera dokážem rukou vytvoriť niečo, čo je ako živé. Keď som bola malá a videla som niekoho, kto dokázal kresliť, bolo to pre mňa ako sledovať niekoho, kto vie čarovať.

Veľmi som ich obdivovala. Myslela som si, že dobre kresliť môžu len vyvolení ľudia. Potom som si uvedomila, že skutočný talent je, že niečo tak milujete, že ste ochotní naozaj veľa trénovať. Ja som veľa trénovala a teraz dokážem kresliť.

Ste aj architektka a kreslenie bolo vaším hobby. No rozhodli ste sa z hobby urobiť svoje zamestnanie. Prečo a ako vám to zmenilo život?

Architektúra je pomalý proces. Je to čiastočne kreatívne povolanie, ale trvá strašne dlho.Urobíte niečo a možno o päť rokov z toho bude budova.

Okrem toho sa množstvo vecí zmení, lebo tí, čo to majú zaplatiť, sa rozhodnú spraviť niečo iné. Takže nakoniec to možno ani nebude vyzerať tak, ako ste si to predstavovali.

Keď chcete byť architektom, musíte mať naozaj veľkú trpezlivosť. No na architektúre je super, že keď postavíte dom, stojí aj sto rokov.

Pri kresbe je to možno menej výrazný výsledok, ale oveľa rýchlejší proces. Môžem niečo nakresliť za minútu alebo desať minút.

Keď robím knihu, je to zlatá stredná cesta, trvá to možno rok, je to fyzický objekt a tiež pri nej ide o materiál a zloženie.

Aké fakty o zvieratách vás pri príprave knihy najviac prekvapili?