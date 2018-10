Smer je zúfalý, už nemá ani kádre

TEXT: Marián Leško / Trend

Predstavitelia najsilnejšej vládnej strany radi hovoria, že ich partaj je na Slovensku ako jedna z mála naozaj štandardná.

Smer-SD má vyše 15-tisíc členov, regionálne organizácie, pravidelné snemy a je súčasťou širšej európskej politickej rodiny, ktorá združuje sociálnodemokratické strany.

To všetko je pravda, ale faktom je i to, že túto „štandardnú“ stranu čoraz viac trápi aj neštandardný problém: nemá veľmi koho ponúknuť do súťaže o volené funkcie.

Ani o vysoké či dokonca najvyššie.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Personálna podvyživenosť