Čítanie na víkend: Najbrutálnejší protest proti okupácii a tajomstvo nedobytnosti

Pozrite si prehľad magazínového čítania.

7. sep 2018 o 20:15 sme.sk

Príbeh, ktorý mal zostať ututlaný

Prečítajte si tiež: Prvý medzi upálenými. Odkaz poľského Palacha je najhlbší

Vôbec nezapadá do povrchnej predstavy o nepríčetnom samovrahovi alebo mladom radikálovi. Naopak.

Ryszard Siwiec mal 60 rokov, harmonický vzťah s manželkou Mariou, päť detí. Bol silno veriaci katolík s hlbokým zmyslom pre rodinu a základné ľudské hodnoty.

Svoj čin si dôkladne premyslel a napokon dospel k rozhodnutiu. Účtovník z Przemyśle pricestoval do Varšavy, aby samoupálením protestoval proti okupácii Československa, ale aj komunizmu a vôbec „proti tyranii zla, nenávisti a lži, ktoré ovládajú svet.“

Komunisti robili všetko, aby vec ututlali. Oficiálne sa o Ryszardovi vôbec nesmelo hovoriť, jeho odkaz sa ľudia nemali ako dozvedieť. Až teraz.

Reportáž z nedobytnej pevnosti

Prečítajte si tiež: Pevnosť v Komárne, kde Sovieti kvasili kapustu v bazéne

Je to jeden z najväčších pevnostných systémov v Európe, ktorý dokázal pojať dvestotisícovú armádu a nikdy ho nikto nedobyl. Keď Európu pustošili Turci, bol hranicou kresťanského sveta.

Striedali sa v ňom armády – nemecká, rakúsko-uhorská, česko-slovenská, maďarská, sovietska i slovenská. Skončil rozdelený v dvoch štátoch a dodnes návštevníkom vyráža dych.

Kým na maďarskej strane sú v pevnosti dve múzeá,pevnosť na slovenskej strane v Komárne sa dá pre zlý technický stav navštíviť len so sprievodcom. No to, čo je v nej, stojí za to.

Ako liečiť chorobných hráčov

Prečítajte si tiež: Pre hry prišiel o školu a zdravie, oficiálne nie je závislý. Ako liečia chorobných hráčov

Tomáš strávil väčšinu svojho dospievania pri počítači. Keď mal sedemnásť, spolužiaci si na strednej škole falšovali ospravedlnenky a chodili spolu cez školu popíjať.

On si ich falšoval preto, aby mohol ostať doma a hrať na lokálnej sídliskovej sieti počítačovú hru Counter Strike.

Hoci sa mu podarilo zmaturovať a dostať sa na vysokú školu, pri počítači sedel čoraz dlhšie, celé dni a noci. Aby vládal, dopoval sa amfetamínmi.

Stal sa z nehopatologický hráč, ale jeho stav sa nepočíta medzi choroby ako je gamblerstvo. Ako sa teda lieči?

Čo musí zvládnuť budúci policajt

Prečítajte si tiež: Akú kondíciu potrebujete do polície? Vyskúšali sme si vstupné testy

Na rozhorúčenú pokožku dopadá poludňajšie slnko. Nohy sa podlamujú a z pľúc dlhoročnej fajčiarky vychádzajú znepokojivé zvuky.

Spotená padne na zem.

Od tieňa ju delí najviac dvadsať metrov. Ak by vládala ešte kúsok pobehnúť, mohla by na príchod policajta čakať v tieni.

Nedokáže sa však pohnúť ani o krok. V tejto chvíli si uvedomuje, že fyzické skúšky na prijatie do Policajného zboru zrejme nezvládla.

Detský sen o kariére policajtky v dospelom tele stroskotáva.

Vyskúšali sme si, čo musí v kondičných testoch zvládnuť človek, ktorý chce byť policajtom.

Kde sa vzal mýtus o zlatom moku

Prečítajte si tiež: História piva je históriou žien. Má však svoju temnú stránku

Hoci sa to môže zdať ako zvláštnosť, história piva je vlastne históriou žien. Práve ony boli kedysi hnacou silou väčšiny produkcie piva vo svete.

Archeológovia zistili, že prvý fermentovaný nápoj z ryže, medu a ovocia pili ľudia už medzi rokmi 7000 a 5700 pred Kristom v Číne.

Prvé jačmenné pivo sa zase vyrábalo v Mezopotámii, približne pred 3500 rokmi a zmienka o tomto nápoji je aj v Epose o Gilgamešovi, najstaršom dochovanom epickom príbehu na svete.

Isté však je, že ho už od počiatkov varili ženy. A nielen to.