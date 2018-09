Brad Pitt ju kopol do rebier. Kaskadérka zaskakuje aj za mužov

Brad Pitt ju kopol do rebier, no žiadny škandál z toho nebol. Naopak, HANA DVORSKÁ si to pochvaľovala. Má 58 rokov je najstaršou aktívnou kaskadérkou na svete. Na pľaci stretla také hviezdy ako Angelina Jolie, Vin Diesel, Orlando Bloom či Tom Cruise. Horela, skákala z okna, topila sa, prešlo ju auto. To všetko tak presvedčivo, že je žiadanejšia ako jej mladšie kolegyne.

Kaskadérku robíte už štyridsať rokov. Asi nie je veľa takých, ako ste vy.

Takmer vôbec. Myslím si, že som najstaršou kaskadérkou na svete. Jednak nie je jednoduché udržiavať sa v šesťdesiatich rokoch fyzicky vo forme a jednak neviem, ktorá žena by v takom veku mala potrebu stále robiť kaskadérku.

Vy tú potrebu ešte cítite?

Áno. Začala som s tým ako osemnásťročná v prvej triede na vysokej škole, čiže to robím celý život a mám odtiaľ veľa kamarátov. Baví ma byť na chvíľu s nimi a zažívať atmosféru na pľaci. No už sa mi nechce niekam odchádzať na dva mesiace, sú to skôr také drobnejšie a časovo menej náročné úlohy. Vďaka bohatým skúsenostiam som v tom lepšia ako mladšie kolegyne, ktoré s tým ešte len začínajú, preto som rada, že som stále žiadaná.

“ Som odporkyňou pitného režimu. Je to len biznis, aby sme si všetci kupovali fľaše s vodou. Vypijem maximálne liter vody denne a stačí mi to. „ Hana Dvorská

Na akých najväčších filmoch ste spolupracovali?

Napríklad Narnia, Trója, Indiana Jones či Bedári. Natáčala som s Bradom Pittom, Vinom Dieslom, Orlandom Bloomom či Tomom Cruisom, vo filme Wanted som si obliekla nohavice Angeliny Jolieovej a v horiacom aute zas zaskakovala za Nastassju Kinskú. Často robím aj hromadné akcie a davové scény.

Za hercov teda zaskakujete pomenej?

Áno. Herecké osobnosti majú väčšinou dvojníkov, ktorí s nimi chodia na všetky natáčania a robia za nich scény, pri ktorých by sa mohli zraniť. Keby mali len bežať schodmi, išiel by dvojník.

Niektorí takí opatrní nie sú. Pri natáčaní Tróje vraj na vás skočil Brad Pitt.

Áno, bola to hromadná scéna, kde všetko horelo a dymilo. Ja som tam ležala a keď okolo mňa bežal Brad Pitt, kopol ma do rebier. Hneď ako sme dotočili, prišiel medzi nás a spýtal sa, do koho kopol a ospravedlnil sa mi. Brad Pitt je veľmi slušný a súcití so všetkými. Keď sa pripravuje nejaká scéna, konzultuje s nami, či nebude prekážať, keď bude medzi nami pobehovať. Je to skutočne dobrý a pokorný človek.

Vedeli ste pred štyridsiatimi rokmi, čo to znamená kaskadér? Ako ste sa k tomu dostali?