Môj muž žije vo vesmíre, chystá sa na Slovensko

Keď si jej manžel, astronaut, vzal na polročný pobyt do vesmíru postavičku Krtka, celý svet sa pýtal, čo je za tým. Už predtým Andrew Feustel prekvapil tým, že kolegom v kozmickej lodi čítal Nerudove básne.

Prečo je práve Česko krajinou, ktorá vyváža do kozmu stopy svojej kultúry a prečo trvá tri dni, kým sa na Medzinárodnej vesmírnej stanici zmení moč na vodu, hovorí pre SME INDIRA FEUSTELOVÁ.

Nie je len tou, ktorá vytvára pre svojho muža rodinné zázemie, aby mohol ľuďom na Zemi prinášať zásadné informácie z „druhej strany“, ale aj uznávanou odborníčkou na riešenie patológie reči. Venuje sa pacientom, ktorí po mozgovej príhode alebo po úraze mozgu stratili reč alebo schopnosť prehĺtať.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Ako vnímate, že Andrew je už na svojej tretej misii? Dá sa na to zvyknúť alebo sa vždy cítite inak?

“ Pre každý kus oblečenia majú predpísaný počet dní, koľko ho môžu nosiť. Spodnú bielizeň dostávajú raz za tri dni, nové tričko aj ponožky raz za týždeň a nohavice im vydržia mesiac. „ Indira Feustelová

Nie, na to sa nedá zvyknúť, pretože cestovanie do vesmíru nikdy nie je rutina. Ani pre Andrewa, ani pre mňa. Jedného dňa to určite bude aj rutina, ale teraz to je to posledné slovo, ktoré by som spájala s cestovaním do vesmíru. NASA prednedávnom oslávila 60 rokov a je úžasné, koľko sa toho udialo za taký krátky čas, pričom stále toho máme veľa čo objavovať.

Ste s ním v kontakte často? Aké máte možnosti komunikácie?

Píšeme si e-maily a takisto mi každý deň môže zavolať. Navyše sme pre rodinu dostali jednu hodinu týždenne videokonferencie.

O čom sa najčastejšie rozprávate?

Presne o tom istom, o čom sa rozprávajú aj iné rodiny. Najkrajšie na tom je sa na chvíľu vôbec počuť a vidieť. Niekedy nám Drew ukazuje aj svoj dočasný domov vo vesmíre a zároveň výhľad na Zem. Zakaždým hádame, nad ktorými krajinami alebo svetadielom sa práve nachádzajú. Pohybujú sa totiž rýchlosťou necelých osem kilometrov za sekundu a Zem obehnú raz za 92 minút, čo je viac ako 15-krát za jeden deň. Je to prekrásne a príjemné zároveň.