Okradol kráľa, ten ho odmenil. Taký zlodej sa už v Británii nenarodil

Keď zaklopal na dvere londýnskej pevnosti Tower prezlečený za farára, nikto netušil, že to bude prvý a posledný človek, ktorý si trúfol ukradnúť britské korunovačné klenoty.

Za tento kardinálny zločin však Thomas Blood namiesto slučky dostal odmenu od kráľa.

Blood sa narodil pred štyristo rokmi v Sarney neďaleko írskeho Dublinu do rodiny úspešného zlievača kovov. Jeho starý otec bol dokonca poslancom írskeho parlamentu.

„Blood bol arogantný, excentrický fantasta s veľmi presvedčivým vystupovaním znásobeným množstvom írskeho šarmu a dokázal obratne narábať so slovami, čo mu poslúžilo, keď sa dostal do úzkych,“ napísal Robert Hutchinson v Bloodovej biografii The Audacious Crimes of Colonel Blood.

„Niektoré z jeho činov boli šokujúco násilné a dokonca zbytočne brutálne. Bol sebecký a často dosť skľučujúco neschopný.

No mal dar nebojácneho optimizmu, že všetko je možné,“ opisuje autor knihy inšpirovanej touto rozporuplnou historickou postavou The Blood’s Game Angus Donald v magazíne Historia.

Bojoval za dve strany