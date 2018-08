Prečo je večne usmiaty Slovák podozrivý

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Kútiky úst sú roztiahnuté do širokého úsmevu, ale horné aj dolné zuby sú neprirodzene obnažené, oči sú príliš vypleštené a obočie zdvihnuté.

Jedna z búst slávneho sochára Franza Xavera Messerschimdta z legendárnej série Charakterové hlavy v zbierke Slovenskej národnej galérie pripomína, ako môže vyzerať neúprimný úsmev.

Slávna pieseň Smile – Usmej sa od Nata Kinga Cola odporúča usmievať sa, „aj keď ťa srdce bolí“, aj keď máš strach a si smutný. Americká komička Phyllis Diller zas úsmev trefne nazvala krivkou, ktorá všetko urovná.

Na Slovensku však pôsobí večne usmiaty človek často podozrivo. V Rusku môžete byť so stálym úsmevom na tvári ľahko považovaný za hlupáka, no v Spojených štátoch si naopak so zamračeným výrazom vypočujete odporúčania, aby ste sa ráčili usmiať.

Kľúčom k tomu, prečo je úsmev v USA taký rozšírený, je podľa medzinárodnej štúdie z roku 2015, ktorú cituje magazín The Atlantic, bohaté zastúpenie rôznych národností.

Úsmev na vývoz

Vedci zistili, že tam, kde je populácia rôznorodejšia, ľudia dávajú viac najavo pocity vrátane úsmevu.

Možným vysvetlením je, že kde chýba spoločný jazyk alebo kultúrne zázemie, je reč tela potrebnejšia na to, aby ste si získali dôveru iných a podnietili spoluprácu.

Kým obyvatelia Spojených štátov pochádzajú z približne 83 krajín, Čína alebo Zimbabwe majú takmer jednoliatu populáciu. V homogénnejších krajinách sa podľa štúdie častejšie stáva, že úsmev nevyjadruje priateľský postoj, ale nadradenosť.

Američania sa pri svojej ekonomickej expanzii za hranice snažili vyviezť aj kultúru úsmevu, no nie vždy úspešne.