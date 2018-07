Čítanie na víkend: Špeciál z unikátneho miesta Slovenska

Žatva na Žitnom ostrove, fauna, flóra, história.

26. júl 2018 o 17:47 sme.sk

Na poli, v mlyne a v pekárni

Viete, načo sú v chlebe dierky? „Bo v chlebe pánboh býva,“ hovorievalo sa deťom na vysvetlenie. Chlieb mal vždy k Bohu blízko.

O tomto Božom dare sa hovorí v Otčenáši, spolu so soľou v slovanských krajinách dodnes slúži na vítanie vážených hostí.

Aj v rozprávke zo zbierky Pavla Dobšinského je hlavnou postavou. Ľubke sa všetci pytači zdali úbohí, až kým neprišiel pán baní Kovovlad.

Keď však zistila, že pod zemou majú chlieb len medený, strieborný a zlatý, trpko oľutovala svoju pýchu. „Preklínala pytačov, aby sa prepadli i so svojím chlebom – prepadla sa sama ta, kde chlieb pre človeka nerastie.“

A kde teda rastie? Boli sme sa pozrieť, akú dlhú cestu prekoná, kým sa dostane až k nám na stôl. Do kraja dlhých zlatých lánov zaliatych slnkom, kde sa na Slovensku tradične najviac darilo pšenici. Na Žitný ostrov.

Rozhovor s historikom

Všetko je drahé, poďme naspäť k Prahe. Takýmito nápismi smútili po roku 1938 Maďari za Československom.

V nasledujúcich desiatich rokoch zažili päť rôznych režimov, až stratili po druhej svetovej vojne slovenské občianstvo a zvažovali ich deportovať zo Slovenska úplne.

Podľa Zoltána Kőrösa z Fóra inštitút pre výskum menšín sme mali za posledných sto rokov spolužitia možnosť poučiť sa z dejín viac než kedykoľvek predtým.

Tvrdí však, že o minulosti sa treba rozprávať s nadhľadom, pretože sú aj dôležitejšie veci ako to, ku ktorej národnosti človek patrí.

Reportáž z divočiny

Ostrov Kopáč na Žitnom ostrove je nedotknutým miestom kúsok od veľkej bratislavskej rafinérie, kde žije viacero vzácnych živočíchov, rastú tam orchidey a na väčšinu územia je vstup zakázaný.

Pokojná divočina prežila v objatí ruchu veľkomesta dodnes.

„Áno, je to on. Poďte za mnou, ale pssst. Tam na konári sedí strakoš kolesár, ktorého chce vidieť každý zberateľ. Je to predátor medzi spevavcami. Dokáže uloviť rovnako veľké vtáčiky, ako je on sám,“ vysvetľuje bratislavský ornitológ a environmentalista Ján Dobšovič skupinke turistov.

Je to len jeden z mnohých unikátov, čo si pre život vybrali Žitný ostrov.