Slovenka píše dvadsať rokov svetovým lídrom. Prečítajte si, čo jej odpísali

Kalné, sivé ráno, len pozvoľna sa vyjasňuje. V košickom Ústave experimentálnej veterinárnej medicíny náhle dostane prekladateľka Vlasta Novotná nápad. Poslať mierový list.

Je koniec 90. rokov a 43-ročná Vlasta si sadne za stôl a začne slovami Stop the war, teda Zastavte vojnu. Papier je čochvíľa zapísaný. Dopíše poslednú vetu Love Not Bombs a odíde na poštu. Odošle ho generálnemu tajomníkovi NATO Javierovi Solanovi a čaká. Dodnes. Odpoveď jej stále neprišla.

Pre Vlastu Novotnú sa tým však nič neskončilo. Naopak. Nedala sa odradiť a od tejto chvíle píše svetovým lídrom nepretržite už takmer dvadsať rokov.

Každého žiada o to isté. Ukončiť všetky vojny.

Rozoslala už dvestosedemdesiat listov a jej zoznam sa stále rozširuje. Obálku s pečiatkou košickej pošty dostali už George Bush, Barack Obama, Donald Trump, Hillary Clintonová, Vladimir Putin, Kim Čong-un, Muammar al-Kaddáfí aj Fidel Castro a viacerí z nich jej odpovedali.

„Síce som už na dôchodku a finančne na tom nie som najlepšie, preto sa mi aj ľudia čudujú, že na to míňam peniaze. Ale čo je to 1,30 eura za poštovné oproti tomu, čo tým môžem dosiahnuť. Väčšine politikov píšem po anglicky, ale do Ruska a na Ukrajinu som písala v ruštine,“ vysvetľuje prekladateľka a súkromná učiteľka angličtiny Vlasta Novotná.

Odpísal jej Fidel Castro

Rodáčka z Tatranskej Lomnice sa dostala k mierovej aktivite náhodou. Svet sa vtedy nezmietal v konfliktoch ani v médiách nehovorili o krviprelievaní, ktoré by jej nedalo spávať. Vojnu poznala len z rozprávania rodičov odbojárov.

Najmä na mame si všimla, ako veľmi ju ovplyvnili zážitky z vojny a čo to spravilo s jej psychikou.

V Slovenskom národnom povstaní pomáhala partizánom a na vlastné oči videla, ako nemeckí vojaci zabili Židovku.