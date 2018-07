Ako Kaliňák a spol. obnovili mečiarizmus

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Text: Marián Leško / Trend

Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik sa musel pred poslancami parlamentu i novinármi opäť vyjadriť na adresu svojho podriadeného.

Nešetril slovami chvály – vraj si doktora Vasiľa Špirka veľmi váži, k jeho práci nemá žiadne výhrady a celkovo ju hodnotí veľmi vysoko. Z jeho úst to znelo veľmi čudne. Lebo keby to bola pravda a on si spolu s generálnym prokurátorom Jaromírom Čižnárom naozaj Špirka vážil, tak by bolo nepochopiteľné, prečo práve jeho nechali dva roky trestne a disciplinárne stíhať.

Prečo dovolili, aby bol šikanovaný a prenasledovaný tak, že sa nielen on sám cítil ohrozený na živote, ale hrozby pociťoval aj vo vzťahu k svojej rodine.

Bez rešpektu a úcty

Keď D. Kováčik hodnotil prácu špeciálnej prokuratúry, vyhlásil, že táto inštitúcia si úlohy, ktoré jej ukladajú zákony a uznesenia vlády, „v roku 2017 splnila“.

Ani slovom sa nezmienil, že táto inštitúcia má na stole prípady, na ktorých pracoval prokurátor Špirko, kde sú medzi možnými podozrivými bývalý minister vnútra, bývalý minister financií a dopravy, terajšia ministerka vnútra, bývalý šéf polície, terajší riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) a bývalý náčelník jej protikorupčnej jednotky.