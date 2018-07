Sex a vzťahy: Love me Tinder, panenstvo a slová, ktoré nás pomilujú

Tri pojednania o tele, duši, srdci a témach, ktoré už netreba riešiť pošepky. Ak ste ich nezachytili v pravidelnej prílohe denníka SME Sex a vzťahy, prinášame vám súhrn toho najlepšieho, čo sa zrodilo v období, keď vrcholí nielen biologická žiadostivosť, ale život sám. Pretože nebyť sexu, nebyť lásky, neboli by sme ani my.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Love Me Tinder, Love Me Sweet

Joaquin Phoenix vo filme Her. (zdroj: Profimedia/SME)

Jeho pohľad je čistý a priamy. Jeho duša je detsky krehká, no slová, ktoré vyslovuje s absolútnou ľahkosťou, sú slovami skúseného múdreho muža.

Vie, čo je láska. Vie, aké to je, keď o ňu prídete.

Ako to bolí a ako sa môžete rozkrájať aj na milión kúskov, no stále ste v hnoji a topíte sa v osamelosti. Stratili ste sami seba.

Jednou z tých slamiek, ktorých sa chytá, je prvý operačný systém s umelou inteligenciou. Intuitívna entita, ktorá ho počúva, rozumie mu, pozná ho a má vedomie samej seba. Svet pokročil, už aj na toto zúfalstvo vynašli robota.

Film Her je ukážkou hravej a hlbokej originality amerického scenáristu Spika Jonzeho. V roku 2014 zaň získal Oscara a mnoho iných cien.

Vízia blízkej budúcnosti, v ktorej budú ľudia napĺňať svoj citový život cez program, ktorý si stačí nainštalovať, je na prvý pohľad zbavený skutočnej intimity. Ibaže opak je pravdou.

Na príbehu Theodora zrazu vidíme, koľko toho nevie povedať človek človeku, no do počítača dokonale simulujúceho ideálneho partnera sa zmestí všetko.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: "Len si píšeme", tvrdia o tisíckach erotických správ s cudzími ľuďmi

Odvážne priznania, nikdy nevyslovené túžby, konverzácia, z ktorej stoja všetky chlpy, motor čo šliape tak ako nikdy. Čo sa to, sakra, deje? Našiel sám seba. Ale sú tie pocity skutočné alebo vypočítané?

„Niekedy si hovorím, že už som zažil všetko. A už nepocítim nič nového, len chabú odnož už cíteného,“ hovorí Theodor vo chvíli, keď si uvedomuje, že sa práve ponoril do experimentu, ktorý je vlastne totálne šialený.

Ale zamilovanosť JE určitá forma sociálne akceptovaného šialenstva, vysvetľuje mu kamarátka Amy. Ak je človeku konečne dobre, nie je vlastne jedno, ako sa k tomuto stavu dopracoval?

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Veľký test zoznamovacích aplikácií: Ktoré sa oplatí stiahnuť a ktoré sú len strata času a nervov?

Ale späť do reality. Je rok 2018 a ľudstvo je vo fáze, keď technologické spoločnosti ponúkajú na zoznámenie sa „len“ skutočných ľudí.

„Videla si Mišovu frajerku? Je to šupa! A vieš o tom, že aj Roman si cez Tinder našiel babu? Teda poviem ti, má to niečo do seba. Aj ja na tom frčím,“ veselo zo seba vyhŕkla kolegyňa, keď sme nedávno preberali čo nové v našom mikrosvete.

Ďalší kolega, Juro, spoznal svoju dnes už manželku cez Badoo. Z rýchlej lokálnej ankety zrazu vyplynulo, že minimálne každý druhý človek v blízkom okolí už vyskúšal, ako chutí nezakázané, ale o to sladšie ovocie. Tak dobrú chuť!

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Láska na jedno kliknutie? Ako mení online zoznamovanie naše vzťahy

Let´s Talk About Sex, Baby

René Magritte: Milenci, 1928. (zdroj: Profimedia/SME)

Tak, aký som bol?

Plusy: Počiatočné nadšenie a slušná výbava. Mínusy: Trochu slabšia výdrž a dosť zlá technika. Takých 69 percent, viac ti nedám.

Tú reklamu pozná asi každý. Je úplne jedno, akú službu vo finále predáva, zaujímavé je skôr to, ako sa pohrala s modelovou situáciou, ktorá nastane po tom, čo sa dvaja po výdatnom láskaní zvalia do perín.

Toľko úprimnosti snáď ani nebolo treba. A v tom je to čaro.

Zvykli sme si na falošné komplimenty, staré dobré floskuly, bol si skvelý, miláčik, si tá najlepšia milenka, s nikým to nikdy nebolo krajšie, na teba som čakal celý život, kde si bol doteraz, naozaj sa mi to páčilo.

Malý kŕč v tvári, ktorý má vyzerať ako úsmev a je to vybavené.

A potom, keď sa kamarát/kamarátka opýta, aké to máte doma v posteli, vyletí z vás: katastrofa. Tak mu/jej to povedz, nabádajú vás. Fajn, ale ako?

Čo si budeme nahovárať, nie každý milenec je citlivý drevorubač, ktorý dokáže stimulovať okrem vášho mozgu aj centrum telesnej rozkoše. A nie každá samica je nedotknutá pornohviezda, čo bravúrne varí a pečie.

Jedna kamarátka neuniesla ťarchu sklamania, ktorého sa jej dostalo po prvej spoločnej noci s novým amantom a urobila presne to isté, čo žena z televízneho spotu.

Tak, aký som bol? Nadhodil chlapík.

Otrasný, vyhŕklo z nej.

Okamžite si uvedomila, že to prepálila, že sa zachovala ako mrcha, že ranila mužovo ego, možno aj city, že si navždy zahatala cestu späť a že jej reakcia bola neadekvátna.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Prečo je vo vzťahu ťažké hovoriť o sexe?

Ak predsa dôjde k takejto chemickej nereakcii, môžu za to obe strany. Chápala, že nehodu spôsobila aj ona.

Kým jej krv stúpala do tváre, však čo už, na iné miesta nevydalo, ovládol ju strach z toho, čo nastane. Buď sa jej tu dotyčný zrúti a dostane doživotný blok zo sexu, alebo jej vráti, akú sama požičala a zasype ju znôškou podpásoviek.

Hneď oľutovala, že sa neuchýlila k osvedčenému: bol si skvelý, miláčik, s nikým to nikdy nebolo krajšie, kde si bol doteraz.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Ako by mal vyzerať dobrý rozhovor o sexe? Trinásť tipov podľa odborníčok

Ibaže čo sa nestalo? Pán nedokonalý spozornel a situáciu začal analyzovať s jemu vlastným šarmom. Nie, neskončili znova v posteli a nežili spolu šťastne až kým neumreli, ale bol z toho večer, na ktorý sa nezabúda.

A to je niekedy dosť.

Čistá krása

Titulka júnovej prílohy odkazuje na film American Beauty. (zdroj: Profimedia)

Okolo stola sedelo šesť žien. Vyzerali ako Indiánky pri ohni, no namiesto fajky si podávali slovo. Spomienku. Na noc, ktorá z nich údajne spravila ženy.

Začala tá najodvážnejšia. Nebála sa. Okolím sa už šírili nenápadné správy o tom, že tamtá to už má za sebou, aj hentá to už vyskúšala a že vlastne patrí medzi posledné mohykánky.

Nebolo jej treba dvakrát hovoriť. Plán letných prázdnin bol jasný.

Keď sa minuli posledné augustové dni, na chate pri rieke zviedla chlapca, ktorý si ju odviedol do malého modrého stanu a vykonal príznačný úkon. Žiadna sláva, ale bola mu vďačná, že sa na to podujal a že to má za sebou.

Omnoho stručnejšia bola druhá príhoda. Aj keby som chcela, nemám veľmi k tomu čo povedať, smiala sa jej hlavná protagonistka. Jej divoký večierok sa pretiahol do fázy, po ktorej prichádza ráno okno. Nevie, ako dotyčný vyzeral, nevie, odkiaľ prišiel, vie len to, že sa to stalo a že ho už odvtedy nikdy nevidela. A možno aj hej, ibaže nevie, že to bol on.

Dobré bolo, že sa to odohralo v Ríme, vzdychla si tretia z nás. Ale malo to háčik. Monsieur si predtým doprial večeru, pri ktorej kuchár nešetril aromatickými ingredienciami. Odvtedy totálne neznáša cibuľu.

Štvrtá hrdinka čakala so sexom až do dvadsaťjednotky. Vyplešitili sme oči. A bolo to krásne, dodala, boli sme zamilovaní a stálo to za to, vravela.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Etnologička: Aj na slovenskej dedine boli panny len naoko

Ponáhľala sa preto za mamou, aby sa pochválila, ako ukážkovo všetko prebehlo a aká je na seba hrdá. Ibaže tam narazila. Konzervatívna mama dostala hysterický záchvat, pri ktorom jej vynadala do nakazených špín, čím jej na najbližších desať rokov spôsobila utešenú traumu.

Až teraz sme vypleštili oči naozaj.

Aj v ďalšom osude zohrala dôležitú úlohu mama. Keď sa jej dcéra zdôverila, že sa bojí, aby jej prvá noc nezostala bez následkov, bez zaváhania skonštatovala: Neboj sa, nejako to vychováme. Nevychovali. Nebolo čo.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Kedy je telo pripravené na prvý sex a čo sa ním zmení?

A ty? Otočili sa ženy na poslednú z nich. Bol to kus, borec s povesťou miestneho deflorátora. Neušla mu žiadna pekná samička. Sídlisková legenda, ktorá vedela dohnať mladé dievča k slzám.

Aj Indiánky plakali. Nie preto, že by ich srdcia smútili, ale od smiechu, pretože smiech čistí. A keď sme čistí, sme nevinní. A keď sme nevinní, sme ako deti. Ako panny.

Sme ako na začiatku.

Prečítajte si tiež: