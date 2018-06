Mohol ujsť a zachrániť sa. Ale to by nebol Beňovský

Móric Beňovský, rodák z Vrbového pri Piešťanoch a suchozemec, sa v 18. storočí plavil na lodiach po celom svete, dostal sa na štyri kontinenty, ponúkal svoje služby rôznym panovníkom a zapojil sa do americkej revolúcie. „Jeho kľúčovou vlastnosťou bola nezlomná vôľa,“ tvrdí o azda najslávnejšom slovenskom cestovateľovi jeho obdivovateľ Vladimír DUDLÁK, riaditeľ Občianskeho združenia Mórica Beňovského.

Takým dobrodružným životom, aký mal Móric Beňovský, sa nemôže pochváliť azda žiadny slovenský rodák. A to sa nedožil ani štyridsiatky. Predurčili ho na to jeho povahové vlastnosti, výnimočné schopnosti alebo mu viackrát prialo šťastie?

Beňovského putovanie si vynútili nepriaznivé okolnosti, v ktorých sa ocitol. Či to bol spor s nevlastnými švagrami o dedičný majetok, pre ktorý opustil Uhorsko, alebo nezdar Barskej konfederácie, v ktorej Beňovský bojoval na strane Poliakov proti Rusom a padol do zajatia. To, že Beňovský vedel prekonať toľké úskalia a situácie, ktoré boli pre väčšinu smrteľníkov okolo neho konečnou stanicou, bola kombinácia jeho povahových vlastností a zručností, ktoré ovládal. Okrem rodnej slovenčiny komunikoval po latinsky, francúzsky, maďarsky, poľsky aj rusky (neskôr aj malgašsky). Mal prirodzené vodcovské schopnosti. Vedel presvedčiť okolie a strhnúť ľudí na svoju stranu. Jeho kľúčovou povahovou vlastnosťou bola nezlomná vôľa. Samozrejme mal aj šťastie, aj na ľudí okolo seba. Mal veľmi rezistentné telo i ducha, ktoré zvládli väznenie, strádanie, dlhé plavby aj tropickú klímu na Madagaskare. Šťastie ho zradilo pri prestrelke s francúzskym komandom na východnom myse Madagaskaru, kde padol. Keby sa dal na útek, mohol si zachrániť život, ale to by nebol Beňovský, keby nevzdoroval mnohopočetnej presile.

Po páde do ruského zajatia putoval do vyhnanstva na Kamčatku. Jeho prvá dlhá púť teda viedla cez celé Rusko. Ako sa mu podarilo uniknúť?

Beňovský unikol z viacerých väzení. Pred žalobou nevlastných švagrov na stoličnom súde v Nitre utiekol za hranice Uhorska na Spiš. Tam sa pre zmenu dostal do väzenia na Staroľubovnianskom hrade, lebo verboval vojakov na stranu konfederátov proti poľskému kráľovi. Odtiaľ utiekol, údajne za pomoci svojej manželky Zuzany, ktorá vtedy bola v druhom stave. Keď pri bojoch proti Rusom padol do zajatia, väznili ho v Kazani, odkiaľ ušiel do Petrohradu. Tam ho však opäť chytili a poslali cez celé Rusko na doživotné vyhnanstvo na Kamčatku. Už počas cesty rozmýšľal nad stratégiou, ako sa odtiaľ dá dostať. Na Kamčatke strávil iba niekoľko mesiacov. Presvedčil vyhnancov, Rusov i Poliakov, postavil sa na ich čelo a úspešne uskutočnil útek na ruskej lodi Sv. Peter a Pavol. V čase sprisahania mal Beňovský len 24 rokov.

Po úteku z ruského vyhnanstva vstúpil do francúzskych služieb. Čím zapôsobil na kráľa Ľudovíta XV., že ho vymenoval za svojho zástupcu na ostrove Madagaskar?