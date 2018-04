Správa o polícii: falšovanie štatistík, tresty a cenzúra pri politických kauzách

Ako to (ne)funguje v slovenskej polícii.

Autor: Zuzana Petková / Trend

Ako (ne)reagoval policajný prezident Nadácia Zastavme korupciu oslovila prezidenta Policajného zboru Tibora Gašpara so žiadosťou o stretnutie, aby sa mohol vyjadriť k skutočnostiam, ktoré v rozhovoroch opísali policajti. Odmietol to s tým, že podľa neho ide len o pokračujúcu kampaň proti jeho osobe. Týždenník TREND mu preto poslal e-mailom tieto otázky: Existuje v PZ nariadenie o kariérnom raste? Ak áno, prečo sa nedodržiava pri najvyšších funkciách v PZ? Je zabezpečované nezávislé prideľovanie spisov? Aké mechanizmy sú v PZ, aby sa zabránilo účelovému prideľovaniu spisov a konfliktom záujmov v tomto smere? Je systém NAKA tok dostatočne zabezpečený pred únikom informácií? Čo je zárukou nezávislej inšpekcie? Má inšpekcia také výsledky, ako od nej očakávate? Máte informácie o tom, ako sa manipuluje s policajnými štatistikami? Ak áno, aké opatrenia sú proti tomuto javu prijímané? Ani na tieto otázky T. Gašpar neodpovedal.

Š éf krajskej polície v Žiline Aurel Gonščák bol druhý deň vo funkcii, keď si zavolal svojho podriadeného Michala Miku a oznámil mu, že od neho očakáva žiadosť o odchod do civilu.

M. Mika riadi dopravný inšpektorát, jeden z kľúčových útvarov žilinskej polície. Vyjadruje sa k významným dopravným investíciám, napríklad ako upraviť cestu pod Strečnom.

Major Mika mal v polícii v tom čase odslúžených takmer osemnásť rokov a do civilu sa mu nechcelo. No medzi žilinskými policajtmi sa hovorilo, že musí odísť preto, lebo na jeho miesto chcú niekoho iného.

M. Mika šéfa neposlúchol, v určenú hodinu k nemu do kancelárie prišiel bez žiadosti o odchod do civilu. Následne sa medzi nimi odohral rozhovor, ktorý je zdokumentovaný na nahrávke.

A. Gonščák na nej podriadenému tyká: „Chcem vidieť žiadosť! Nedáš? Dobre, tak mám pripravené štyri disciplinárky za tie tri dni, čo som tu.“ Vyhráža sa disciplinárnym stíhaním policajtovi a ide ešte ďalej. „Povedal som ti, dones si žiadosť do civilu. Vravím ti to úprimne ako otec tvoj, lebo potom pokoru budeš mať takú, že ťa vyberú z cépézetky,“ spomína skratku z policajného žargónu, ktorá znamená celu predbežného zaistenia, v ktorej sedia obvinení. Stretnutie sa končí nejasnou vyhrážkou, že to teda „urýchli“.

Mika neustúpil. Hoci mu odobrali služobnú zbraň, nasledovali disciplinárne tresty a napokon o mesiac a pol aj obvinenie zo zneužitia právomocí verejného činiteľa. Obvinili ho na základe odpočúvania telefónu, že mal zo svojej pozície vybavovať dopravné priestupky známych.

M. Mika ani A. Gonščák sa pre týždenník TREND nechceli k celej záležitosti vyjadriť. Šéf krajskej žilinskej polície prostredníctvom hovorkyne ministerstva vnútra odkázal, že nemôže, lebo nahrávka ich rozhovoru je predmetom vyšetrovania.

Nahrávka sa totiž dostala na prokuratúru. A tá ju posunula policajnej inšpekcii.

Problémová inšpekcia

Inšpekcia teda rieši A. Gonščáka. Vedie ju dlhoročný vyšetrovateľ Milan Lučanský. Pri Martine si postavil dom. V Martine robil riaditeľa okresnej polície pred príchodom do Žiliny A. Gonščák.