Najslávnejšia zlodejka šperkov kradne, kým nezomrie

Jej zbraňou bol len ľahký úsmev, šarm, módne oblečenie a skvelá kabelka. Napriek tomu sa hodnota lupu, ktorý ukoristila, počítala v desiatkach miliónov dolárov. V jednej chvíli bol na ňu vydaný zatykač na dvoch kontinentoch a pátral po nej Interpol. Zoznámte sa s Doris Paynovou, celebritou medzi lupičmi.

Keď ju (zatiaľ) naposledy prichytili v júli minulého roka pri krádeži v obchodnom dome Walmart v Atlante, na krku mala náhrdelník z predchádzajúcej lúpeže. A na nohe zasa elektronický náramok, ktorý ju monitoroval, keďže bola stále v podmienke.

Málokto by uveril, že táto dôstojná pani je už od 50. rokov minulého storočia posadnutá zločinom. Bez prestávky. Doris Paynová má dnes 86 rokov a za sebou bohatú kariéru najslávnejšej zlodejky šperkov z klenotníctiev. „Nebol jediný deň, keď by som neukradla to, čo som chcela,“ vravela s potešením v dokumentárnom filme The Life and Crimes of Doris Payne (Život a zločiny Doris Paynovej).

Zábudlivý pán Benjamin

Doris sa narodila v roku 1930 v mestečku Slab Fork v Západnej Virgínii v chudobnej rodine. Otec bol Afroameričan, ktorý pracoval ako baník a mama z indiánskeho kmeňa Čerokézov sa živila ako krajčírka. Segregácia a rasizmus v južanskom štáte formovali vzťah dievčaťa k americkej spoločnosti. „Keď som bola malá, túžila som sa stať baletkou, no vedela som, že nedostanem šancu na úspech,“ spomínala Doris Paynová v dokumente.

Na dráhu lupičky ju nasmerovala príhoda z mladosti. Mala trinásť rokov, keď vstúpila do clevelandského klenotníctva pána Benjamina.