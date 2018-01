Batman z Handlovej pracuje v bani. Kostýmami prekoná aj Hollywood

Čierny plášť mu visí od pliec až po zem a keď ho niekto požiada o fotku, na prilbe si rozsvieti oči a na konci dlhej palice aj zelený kryptonit. Jednoducho, chce vyzerať čo najvernejšie. A veru aj vyzerá.

Akoby komiksová postava z roku 1939 ožila a preletela z Gotham City rovno do Handlovej. Pod maskou netopiera však nie je miliardár, ktorý sa rozhodol bojovať so zločinom v meste, ale štyridsaťdvaročný Slovák Martin Ziman, ktorý má rád superhrdinov už od detstva a viacerých si vyrobil. Čo ho motivuje a prečo sa ľudia prezliekajú za niekoho iného?

Čo to ešte dokáže?

Martin Ziman vyrába kostýmy superhrdinov na kolene doma v obývačke. Nebyť figuríny s kostýmom Predátora a povaľujúcej sa sadrovej hlavy, vyzeralo by to u neho ako v akejkoľvek bežnej domácnosti. Nič nenasvedčuje tomu, že má rád komiksy a sci-fi, alebo že by mal doma dielňu. Práve naopak. Oranžové steny, soška slona a model formuly.

„V decembri hrozilo, že nebude kam dať vianočný stromček. Máme malý byt, a tak nám zišlo na um, že ozdobami ovešiame Predátora,“ smeje sa Martin.

Predátor je doteraz jeho najlepší kostým. Vyrábal ho trištvrte roka, váži desať kilogramov a obliecť si ho mu zaberie pol hodiny. Najskôr overal, na overal sieťku, na sieťku sukňu, na sukňu penové časti, na penové časti masku, na ňu prilbu a na oči šošovky. Má odstrašujúci vzhľad, z pazúrov sa vysúvajú ostré čepele a keď otvorí tlamu, zareve na plné hrdlo. Akoby mu niekto skočil na nohu.

Kostýmom Predátora nastavil latku tak vysoko, že je náročné prekonať ju a radšej začal tvrdiť, že žiadny kostým už nevyrobí. Ale vyrobí. Dostal päťstoeurový príspevok od nadácie.