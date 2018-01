Čipový génius Rado Danilák: Viem, ako súperiť s Intelom

Autor: Jozef Andacký / Trend

Počas uplynulých dvadsiatich rokov stál hardvérový architekt Rado Danilák pri zrode zásadných inovácií počítačových čipov. Bol šéfdizajnérom recenziami vyzdvihovaného čipsetu Nvidia nForce 4, ktorý zmenil vzťahy jeho vtedajšieho zamestnávateľa s Intelom z top konkurenta na top zákazníka.

Vyvíjal tiež čip Fermi pre vtedajší najvýkonnejší superpočítač na svete Tianhe­1, ktorý z trónu zosadil mašiny s intelovskými procesormi. Jeho ďalší vynález umožnil vznik novej generácie úložných diskov v notebookoch (SSD).

Rodák z Košíc, dnes už s americkým pasom má na konte viac než dvesto patentov, kariéru v kľúčových korporáciách čipového biznisu a tiež vlastné start­upy SandForce a Skyrea s multimiliónovými exitmi.

Momentálne pracuje na ďalšom projekte s názvom Tachyum.

Prečo sa čipový biznis točí najmä okolo veľkých firiem?

Dôvodom sú veľké a stále rastúce kapitálové investície. Zariadenia na výrobu sú čoraz zložitejšie a výrobné procesy náročnejšie na presnosť. Kým pred dvadsiatimi rokmi sa továrne na výrobu čipov stavali pod miliardu dolárov, dnes je to vyše desať miliárd. A to si veľa firiem dovoliť nemôže.

Ak chcete vyrábať čipy, musíte mať vlastnú továreň?

Našťastie nie, v tomto biznise bežne funguje fabless model. Znamená to, že vznikli špecializované firmy, napríklad TSMC na Taiwane, ktoré čipy nevyvíjajú, ale postavia fabriku a vyrábajú v nej čipy pre desiatky malých i väčších firiem podľa ich návrhov. Miliardové investície sa takto amortizujú medzi viac hráčov.

Ako spolupráca s takýmto výrobcom funguje?

Záleží na jej intenzite. To je dôležité, lebo ako dizajnér čipu potrebujete poznať výrobné linky výrobcu, kým výrobca si zasa musí dobre vyhodnotiť, či a ako bude váš čip vyrábať. Preto výrobca s mnohými malými vývojármi komunikuje cez tretiu stranu – spravíte časť návrhu, ktorý posuniete špecializovanej organizácii, aby ho dotiahla do štádia, keď to môže ísť do výroby. Nevýhodou je, že si za to zoberie pomerne veľkú maržu, niekoľko desiatok percent, niekedy až 50 percent z celkových nákladov. Okrem toho, ako vývojár strácate kontrolu nad procesom.

Takto ste to mali zariadené aj pri svojich start­upoch?

Nie. Dokázali sme presvedčiť TSMC, že máme potenciál vyrábať v stovkách miliónov dolárov. V takomto prípade už spolupracujete priamo s výrobnou fabrikou, bez prostredníkov.