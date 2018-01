Prechádzal cez steny, nechal zmiznúť slona. Jeho storočný trik dodnes nerozlúštili

Päťtonové zviera na obrovskej scéne divadla Hippodrome v New Yorku sa nedalo prehliadnuť. Vyše päťtisíc divákov v tom čase ešte nevedelo, že budú svedkami jednej z najväčších záhad v histórii mágie.

Slávny iluzionista a majster únikov Harry Houdini v januári pred sto rokmi nenechal pred očami napätých divákov zmiznúť nič menšie než slonicu Jennie.

S pomocníkmi ju naviedli do obrovskej schránky, zavreli ju a keď potom otvorili prednú aj zadnú bránu, kadiaľ videli diváci do zákulisia, zviera bolo preč. Dodnes nie je celkom jasné, ako to Houdini urobil.