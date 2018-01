Dal sa zamraziť do ľadu aj zhodiť z mosta. Zopakoval všetky úniky slávneho iluzionistu

Realistická odrezaná ruka zo silikónu putuje od jedného návštevníka Houdiniho múzea k druhému vrátane detí. Zvedavo a neveriacky poťahujú prsty, ohmatkávajú dlhé nechty.

Na úvod prehliadky vystupňuje napätie okrem tlmeného svetla aj táto rekvizita z dvojdielneho seriálu o majstrovi únikov z dielne americkej stanice History.

Harry Houdini, ktorého v snímke hrá Adrien Brody, sa totiž nadchol pre mágiu ako dieťa na vystúpení netradične brutálneho iluzionistu, ktorý vystupoval ako mäsiar. Žene zavretej v truhlici postupne odrezával časti tela, aby sa nakoniec vynorila z truhlice živá a zdravá.

Jediné európske múzeum venované majstrovi únikov Houdinimu stojí v jeho rodnej Budapešti dva roky.

Medzi trofeje patrí zvieracia kazajka, z ktorej unikol zavesený na lane dole hlavou, aj množstvo rôznorodých pút, ktoré používal pri svojich nebezpečných kúskoch.

Na jednej z vystavených fotografií sa Houdini spútaný v reťaziach pripravuje na skok z mosta do zľadovatenej rieky. Ak aj mal strach, jeho pohľad to neprezrádza.

Zakladateľ múzea, napoly Maďar a napoly Talian David Merlini je sám dve desaťročia majstrom únikov.

„Mama ma v štyroch rokoch zobrala na kúzelnícke predstavenie a odvtedy som zamilovaný do kúziel. Fascinovali ma visiace zámky a mojím najväčším snom bolo skombinovať kúzla so zámkami,“ rozpráva Merlini.

Keď ako dvanásťročný našiel v knižnici v Turíne knihu o Houdinim a jeho neuveriteľných únikoch, zistil, že je to možné a navyše to dokázal Maďar ako on. „Tam sa rozhodlo o mojej budúcnosti.“

„Ako sedemnásťročný už predvádzal nebezpečný trik z dielne Houdiniho, únik z čínskej mučiarenskej vodnej cely, kde bol zavesený a uväznený dole hlavou, vo francúzskej televíznej šou Jeux Sans Frontières.

„Nie je to práve pohodlné, všetka voda sa vám dostane do nosa,“ komentuje Merlini ilúziu, ktorú v kariére predviedol mnohokrát.

Zlomenie nohy naživo

Inšpirovaný Houdinim vyše dvadsať rokov robil jeho nebezpečné iluzionistické úniky, vytvoril ich modernejšie verzie, ale priniesol aj nové nápady. Napríklad únik z tonového bloku ľadu, o ktorom Houdini sníval, ale nikdy ho nerealizoval.