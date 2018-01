Poradkyňa pre rodiny: Hlavne dvojičky neporovnávajte, nemajú to rady

Zakladateľka klubu dvojčiat v Česku, poradkyňa pre rodiny s viactorčatami a autorka známych kníh o dvojčatách KLÁRA VÍTKOVÁ RULÍKOVÁ hovorí, že ak si chcú rodičia dvojčiat zachovať duševné zdravie, nesmú brať všetko príliš vážne. „Jeden deň kúpte jedno dieťa, druhý druhé a na tretí si dajte s manželom pohárik a nechajte deti špinavé,“ odporúča.

Čo je najdôležitejšie pri výchove dvojičiek, na čo dbať?

Z informácií, ktoré máme od dvojčiat, im najviac prekáža to, čo rodičia a škola často robia nevedomky – porovnávanie. Keď hovoria: Petríček je starší a múdrejší, alebo je tučnejší či zdatnejší. Tiež by sa mali oslovovať každý zvlášť, nie „dvojčatá, poďte“. Aby neboli označované za jednotku.

Ak ich už chcete porovnávať, tak so spolužiakmi, vrstovníkmi. Takisto im prekážalo, že ich rodičia obliekali rovnako, aj keď to samy nechceli. Do nejakého obdobia je to praktické. No okolo puberty sa deti chcú odlišovať, tak je zbytočné ich dávať do rovnakých krúžkov, rovnako ich obliekať a česať.

Ako byť k obom spravodlivý pri sporoch?

Dvojčatá si veľmi potrpia na to, aby k nim bol svet spravodlivý. Mlátia sa a nie ste vždy pri tom, neviete, kto začal. Niekedy je grázlik len jeden a druhý sa vezie len preto, že sú to dvojčatá. Mamám radím, aby do toho radšej nezasahovali, kým netečie krv. Aby dali najavo, že tam sú, ale nech netrestajú jedného ani druhého, ak nevideli, kto začal.

Na druhej strane dvojičky si často vystačia, na všetko sú dve. Pri jednom dieťati človek strávi všetok čas tým, že sa mu venuje, pri dvojčatách strávite všetok čas tým, že sa o ne staráte.