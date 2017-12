Najkrajší príbeh uplynulého roka je hrošík Fiona

Ak si z uplynulého roka potrebujete odniesť aspoň jeden dobrý príbeh, ťažko by ste hľadali lepší ako život hrošíka v cincinnatskej zoo. Ako väčšina dobrých príbehov aj tento sa začína drámou a smolou. Fiona si totiž svoj prídel zlého vyčerpala ešte pred narodením alebo skôr pri ňom.

Na svet prišla o dva mesiace skôr, ako býva pre hrochov bežné, a vážila o polovicu menej, ako zvyknú vážiť najmenšie hrošie mláďatá. Ak by bola Fiona ľudským dieťaťom, narodila by sa koncom šiesteho mesiaca s hmotnosťou približne jeden kilogram.

Viac podobných článkov nájdete na SME+ . Vznikajú vďaka vašej podpore. Ďakujeme.

Žiadny iný hrošík v zajatí by za takýchto podmienok neprežil. Séria šťastných náhod, pohotových rozhodnutí personálu a čistej dobrej vôle ľudí z okolia umožnili Fione prežiť. Toto je jej príbeh.

Záchrana bábätka

Prvá šťastná náhoda postretla Fionu hneď v noci z 23. na 24. januára 2017. Jej mama Bibi ju porodila mimo výbehu, takže personál ju mohol dobre vidieť na kamerách. Fiona sa najprv pokúšala postaviť, bola teplá a hýbala sa. Veľmi rýchlo jej však došla energia a ukázalo sa, že bez pomoci neprežije. Museli ju odlúčiť od matky a začať kŕmiť.

Vďaka tomu, že sa Fiona narodila vnútri, dokázal personál jej mamu Bibi odlákať do vedľajšieho výbehu. Ľudia sa k dospelým hrochom nikdy priamo nepribližujú. Medzi personálom a zvieraťom musí byť bariéra, lebo ak by sa hroch rozhodol zaútočiť, človeka by bez problémov zabil alebo vážne zranil.

„Keď dorazil veterinár a zistili sme, že hrošík sa nebude vedieť kŕmiť sám, museli sme mu vymyslieť výživu. Náhrada hrošieho mlieka v prášku neexistuje,” spomína Wendy Riceová, šéfka starostlivosti o africké zvieratá vo videu, ktoré o Fione natočila zoo.

//gifs.com/embed/baby-hippo-fiona-episode-1-the-beginning-cincinnati-zoo-jqAZmy

Tu Fionu zastihla druhá šťastná náhoda. Opatrovatelia chceli počas gravidity Bibi vyšetriť ultrazvukom. Naučili preto hrošicu za odmenu stáť veľmi blízko pri bariére a počas kŕmenia jej robili vyšetrenia.

Teraz jej zvyk využili na to, aby Bibi podojili. Opatrovatelia získali dosť mlieka na to, aby malého horšíka niekoľko dní kŕmili, čo pomohlo vybudovať základy imunity, no hlavne poslali vzorku mlieka na analýzu. Keď zistili presné zloženie, dokázali mlieko napodobniť umelou výživou, do ktorej ďalej primiešavali mlieko.

Planý poplach

Prvé dni života strávila Fiona v miestnosti prehriatej na tropické teploty zabalená do vlažných a vlhkých uterákov v neustálej spoločnosti ľudí. Malá hrošica si nedokázala regulovať telesnú teplotu, nemala sací reflex a mala problémy s dýchaním. Opatrovatelia ju masírovali a udržiavali aktívnu, no jej stav sa zhoršoval. Museli jej nasadiť kyslíkovú masku a kŕmiť ju hadičkou priamo do žalúdka.