Andy Kraus: Susedia sú poctivý a prepracovaný humor

Autor:Martin Poláš / Trend

Susedov oživujete po desiatich rokoch. Čo sa zlomilo, že práve teraz?

Najprv sme sa museli zladiť s Petrom Marcinom, ako a či vôbec pokračovať. Tá debata trvala tri roky, samozrejme, nie v kuse. Ujasnili sme si, že to chceme robiť v pôvodnom zložení, čo bola aj požiadavka divákov – aspoň z tých reakcií, čo sme mali.

Viac podobných článkov nájdete na SME+ . Vznikajú vďaka vašej podpore. Ďakujeme.

Susedov už chcela dávnejšie obnoviť Joj.

Mali sme pár stretnutí, ale vždy to na niečom stroskotalo. Nakoniec sme sa rozhodli pre Markízu. Myslím si, že tam Susedia patria, lebo tam začínali. Keby sme s nimi išli na inú televíziu, muselo by sa to inak volať, lenže lepší názov sa tomu formátu aj v rámci marketingu vymyslieť nedá. A zrejme by to aj vyvolalo negatívne emócie. Boli by sme zradcovia a ktovie čo ešte. Minimálne pre bulvár, ktorý je u nás, bohužiaľ, mienkotvorný.

Prečo ale pokračovanie neprišlo skôr, ešte keď tá značka bola silná?

Počas trvania Paneláka sa to veľmi nedalo. Bol som v ňom nielen ako autor, ale aj ako producent, čo ma časovo vyťažovalo.