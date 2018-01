Jó napot, prišli sme zvíťaziť. Slováci berú útokom maďarské súťaže

Získavajú platinové platne, vypredávajú koncerty a ich skladby v maďarčine majú na Youtube miliónové zhliadnutia. Dokonca aj najlepšie varia. A pritom sú to Slováci.

“ V Maďarsku ľudia neriešia, že je niekto zo Slovenska. Minimálne ja som to vôbec nepociťoval „ Peter Šrámek

Začalo sa to v auguste 2010, keď sa Nikolas Takács objavil v maďarskej talentovej súťaži X Faktor. Nie však na to, aby ju spestril a bol za exota, ale ako riadny súper. Skončil druhý.

Postupne uspeli aj Peter Šrámek, šéfkuchár Róbert Tatai a Richard „Ricco“ Šarközi s Claudiou Farkašovou, ktorí koncom novembra inkasovali za víťazstvo v ďalšej sérii X-faktoru 10 miliónov forintov, čo je v prepočte asi 32-tisíc eur a mesačne im počas jedného roka cinkne na účet ešte 3200 eur. Ale o peniaze tu nejde.

Je na Slovákoch, ktorí prídu do Budapešti kaliť vody talentových súťaží, niečo špeciálne?

Prekladala mu mama

„V Maďarsku ľudia neriešia, že je niekto zo Slovenska. Minimálne ja som to vôbec nepociťoval a nepočul som jedno škaredé slovo na Slovákov. Práve naopak. Snažili sa mi pomáhať,“ opisuje zážitok spred troch rokov Peter Šrámek.

Motiváciou prihlásiť sa do maďarskej obdoby speváckej šou Rising Star bol pre neho neúspech v slovenských súťažiach.

Peter Šrámek vyhral v Rising Star pred tromi rokmi, odvtedy získal jednu platinovú a dve zlaté platne. (zdroj: Archív P.Š.)

Ako trinásťročný vystupoval v relácii Môj najmilší hit, potom skúsil Super Star, Československo má talent a X Faktor. Lenže neúspešne. Porote sa páčil, ale na obrazovku sa nedostal.

„U nás to funguje tak, že ak sa nezapáčiš jednému režisérovi, nemáš šancu ani u iných. Vždy som sa dostal do užších kôl, ale v televízii sa mi nemihol ani len rukáv. Bolo to také, akoby som v súťaži nikdy ani nebol,“ hovorí.

Rozhodol sa preto skúsiť, či ho prijmú inde. Keďže pochádza zo Šale a jeho mama vie po maďarsky, nerozmýšľal dlho a vycestoval do Budapešti. Spočiatku cítil strach z toho, že neovláda jazyk, ani raz však nepocítil, že ho nechcú kvôli tomu, že je Slovák.

„Keď mi porota niečo hovorila, vôbec som im nerozumel. Bol to zvláštny pocit. Ale aspoň som sa usmieval a ďakoval im, čomu podľa mňa rozumeli. Vďaka sa dá totiž povedať akýmkoľvek slovom,“ poznamenáva Šrámek.

Pomáhali mu už natoľko, že v prvom prenose použili titulky a v ďalšom vedľa neho dokonca stála mama a tlmočila kritiku porotcov.

V ďalších prenosoch už bol sám a bez titulkov, slová porotcov mu mama prekladala až zo záznamu. Spievať v maďarčine sa však naučil takmer dokonale.